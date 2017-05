Mercedes a limité les dégâts à Sotchi en remportant la course malgré un manque de performance évident en début de week-end. Valtteri Bottas y a remporté sa première course malgré l’écrasante domination de Ferrari en qualifications.

"J’adore aller en Russie mais c’était un week-end compliqué pour nous" reconnaît Toto Wolff. "Nous manquions de rythme le vendredi mais les ingénieurs ont pris les bonnes décisions et nous avons fait un pas en avant samedi et dimanche. Il nous reste toutefois du travail pour réussir à amener une voiture avec un niveau régulier à chaque course. Nous allons dans la bonne direction mais nous devons travailler 24h sur 24 et 7 jours sur 7".

Les deux pilotes ont eu des fortunes diverses sur l’autodrome de Sotchi et si Bottas a dominé la course pour aller cueillir son premier succès, Lewis Hamilton est complètement passé à côté de son week-end, ne tirant rien d’une voiture délicate.

"Nous savions que Valtteri allait progresser à chaque course et il l’a montré. Il s’est très bien armé de son approche calme pour gérer les difficultés et il ne s’est pas emballé. A Bahreïn, il avait fait la pole position et avait raté sa course mais il a répondu avec une performance exceptionnelle à Sotchi pour ce qui n’était que sa quatrième course avec Mercedes".

"En revanche, Lewis a vécu un week-end difficile tant en qualifications qu’en course. Nous avons passé du temps à analyser ce qui lui est arrivé et à comprendre pourquoi nous n’avons pas réussi à mettre la voiture dans sa fenêtre de fonctionnement afin qu’il se sente à l’aise au volant. Il n’y a pas de solution magique, juste du travail et de l’attention aux détails" poursuit Wolff.

La prochaine étape du championnat est à Barcelone, théâtre de l’accrochage au premier tour entre Hamilton et Rosberg l’an dernier. Mercedes voudra éviter un tel scénario et espère pouvoir lutter avec Ferrari qui, pour le moment, affiche un niveau supérieur.

"Le week-end à Barcelone sera intéressant car nos essais d’avant-saison n’étaient pas spectaculaires en Espagne. C’est une piste très différente de Sotchi et nous courrons avec des pneus plus durs. Nous prenons cette saison course après course et si nous arrivons à fournir le meilleur travail possible dès le vendredi, nous serons prêts à gagner et à nous battre avec Ferrari".

Habituée à lutter contre elle-même depuis trois ans, Mercedes apprend aujourd’hui à gérer une concurrence agressive : "C’est une situation différente de celle vécue ces dernières années. Nous devons nous adapter à ce défi et c’est ce que nous faisons en jouant les chasseurs tout autant que nous sommes chassés. Il n’y a pour le moment que deux équipes qui luttent pour les deux championnats mais je m’attends à ce que Red Bull nous rejoigne".

"Les faibles écarts que nous voyons cette saison sont confirmés par le faible écart en tête du championnat pilote et par la marge d’un seul point que nous possédons au classement des constructeurs. Cette lutte continuera jusqu’à la fin de la saison et nous sommes prêts à nous battre".