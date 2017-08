Il n’est pas question pour Toto Wolff, et son équipe Mercedes, de penser que la 2e partie de saison sera plus facile face à Ferrari, grâce aux nombreux circuits rapides qui composent la dernière partie du calendrier de la Formule 1.

L’Autrichien, qui est toujours d’un naturel réaliste pessimiste, comme il le dit lui-même, se dit convaincu que Ferrari n’a pas montré son vrai rythme lors du dernier Grand Prix, en Hongrie. Et que la SF70H a progressé sur les circuits plus rapides, comme cela s’est vu à Silverstone.

"Il était évident que Ferrari pouvait aller plus vite sur le Hungaroring. On a clairement vu que la voiture de Vettel était endommagée et que son volant braquait à gauche dans les lignes droites. Quand Raikkonen s’est retrouvé libre, après l’arrêt de Vettel, il a tout de suite signé des temps très rapides," analyse Wolff.

"S’ils avaient laissé plus longtemps Raikkonen en piste, il l’aurait probablement dépassé. Alonso a finalement signé le temps le plus rapide en course, ce qui prouve encore plus que nous n’avons pas vu les vraies performances de Ferrari."

"Leur voiture a beaucoup progressé avec leurs dernières évolutions depuis Silverstone. Ils sont plus rapides que nous sur les circuits lents et ils ont progressé sur les circuits rapides. La 2e partie de saison ne sera pas facile. Je n’aborde pas Spa et Monza en me disant que nous serons les favoris."