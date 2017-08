Toto Wolff admet avoir eu très chaud lors du Grand Prix de Belgique. Sebastian Vettel a été menaçant, de manière constante, derrière Lewis Hamilton.

Et lorsque la voiture de sécurité est entrée en action, tout le monde a pensé que Mercedes avait fait une faute en faisant repartir Hamilton en tendres alors que Vettel avait chaussé des ultra-tendres.

Pourquoi ce choix ?

"Tout simplement parce que nous n’avions plus d’ultra-tendres capables de tenir aussi longtemps. Nous les avions utilisés en qualification – Ferrari en avait un jeu en plus ici."

"L’avis de James Allison était que les tendres étaient les meilleures gommes pour notre voiture pour les 13 ou les 14 derniers tours et que ce serait un avantage si nous réussissions à nous maintenir en tête à la reprise de la course – et le résultat a prouvé que c’était la bonne décision."

Concernant le rythme de Ferrari, Wolff admet : "nous avons été surpris. Ils ont fait du bon travail en apportant des évolutions qui marchent."

"C’est un circuit qui doit bien leur convenir, tout comme Silverstone, et ils ont été beaucoup plus proches de nous que nous l’imaginions. Ils nous faut simplement garder notre capacité de développement, continuer à apporter des pièces sur la voiture et performer de manière irréprochable."

Ferrari devient plus forte que prévue sur les circuits rapides. Et qu’en est-il des difficultés rencontrées par Mercedes sur certains circuits ?

"Nous n’avons pas étés bons sur les circuits à forts appuis. Tout comme Ferrari a réussi à nous rattraper sur des circuits comme celui de Spa, il nous faut les rattraper sur des circuits comme celui de Silverstone. Ce ne sera pas une promenade de santé."