Lewis Hamilton a de nouveau fait une démonstration ce week-end, à Singapour, face à son équipier, Valtteri Bottas.

Le triple champion du monde a dominé le Finlandais lors des essais et des qualifications, et il a su profiter de l’accident du départ pour porter sa Mercedes en tête et s’imposer.

Il a maintenant 28 points d’avance sur Sebastian Vettel et 51 points d’avance sur Bottas, l’équivalent de 2 victoires alors qu’il reste 6 courses seulement.

Le choix est donc clair maintenant pour Mercedes ?

"Je pense en effet que les chances de gagner le titre pour Lewis sont plus importantes que pour Valtteri. Alors nous allons faire comme dans le passé et évaluer la situation course après course. Mais la décision de le favoriser devient évidente," reconnait Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1.

L’Autrichien n’a rien contre cela mais veut bien faire attention au choix des mots.

"Je ne veux pas dire que Lewis est le numéro 1. Parce que je ne veux pas miner l’esprit de notre 2e pilote... pardon, notre autre pilote (rires). Parce que, si Valtteri mène une course, qu’il est devant Lewis, je ne peux pas dire, je ne veux pas dire que c’est un numéro 2. C’est la situation qui exigerait peut-être qu’il doit laisser sa position à Lewis si nécessaire."