La pause estivale qui arrive à grands pas va amener son lot de bilans de mi-saison, que ce soit pour les écuries ou pour les pilotes.

Il y a un autre bilan à faire cependant : avec Liberty Media aux commandes de la catégorie reine depuis le début d’année, le directeur de Mercedes F1, Toto Wolff, regarde le chemin parcouru par les nouveaux propriétaires de la Formule 1 en l’espace de quelques mois.

Avant tout, l’Autrichien tient à défendre ce que Bernie Ecclestone a accompli. L’ancien Grand Argentier de la F1 a été très critiqué régulièrement pendant son règne.

"Je pense que Bernie a fait un travail magnifique, en redéfinissant le sport il y a 50 ans de cela et il est devenu aujourd’hui une référence internationale. Une telle corporation est très rare dans le monde. Il a instauré un sport qui génère 1,4 milliard de dollars par an. Donc, il n’a pas pu faire que des absurdités. Et le fait que le sport soit international est aussi la raison pour laquelle Liberty Media a acheté la Formule 1."

À présent, c’est le trio Chase Carey – Ross Brawn – Sean Bratches qui tient les rênes.

"Toute succession à la direction d’une entreprise signifie aussi un changement dans la manière dont l’entreprise va être dirigée. Chase et son équipe ont réalisé un super travail et ils ont réussi à introduire beaucoup de nouvelles initiatives ces derniers mois."

Ecclestone était connu pour être réfractaire à une certaine modernité dans la communication, ce que Liberty Media plébiscite.

"Il est clair qu’il y a beaucoup de personnes qui s’opposent quand il y a quelqu’un qui a une forte personnalité comme Bernie. Ils ne vont pas non plus faciliter la tâche à Chase."

Wolff a toutefois confiance en Liberty Media pour faire les bons choix, même si comme beaucoup, il admet qu’il faut s’armer de patience afin de voir les résultats concrets à long terme.

"Je suis optimiste quant au fait que Liberty Media va opter pour les bonnes stratégies. Car ils sont très capables. Chase a des personnes autour de lui qui sont depuis longtemps actives dans le sport et qui posent beaucoup de questions. Je trouve que c’est une bonne approche. En tout cas, je dirais que j’ai une impression très positive. Les temps changent et le monde du numérique prend le relais. Pour cela, il faut une stratégie sur le long terme."