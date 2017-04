Mercedes s’est rattrapée d’un Grand Prix d’Australie décevant en allant chercher la victoire en Chine grâce à Lewis Hamilton, redoutable en tête du premier au dernier tour. L’Anglais signe le grand chelem avec la pole, le meilleur tour en course et la victoire tout en n’ayant pas lâché la tête de course à un seul moment.

"Dans ses grands jours, Lewis est dans une ligue à part" félicite Toto Wolff. "Dans une journée difficile et dans des conditions délicates, je ne voudrais personne d’autre dans la voiture. C’était une réponse parfaite, j’étais particulièrement heureux face à Niki car il a parié hier que Seb serait en pole, et je l’ai battu deux fois".

"Nous sommes tous des compétiteurs et nous voulons de la lutte. Les trois dernières années étaient exceptionnelles et ça n’avait jamais été fait avant. Nous sommes désormais dans une nouvelle ère, il faut s’y habituer" poursuit-il, en oubliant manifestement les périodes de domination de Red Bull, Ferrari ou encore McLaren.

La course de Valtteri Bottas a été compromise par une erreur largement évitable du Finlandais, qui est sorti de la piste alors que la voiture de sécurité était en piste. Reparti 12e, il a été contraint de remonter jusqu’à une décevante 6e place.

"Valtteri a tout perdu derrière la voiture de sécurité, il doit maintenant s’en remettre" tempère Wolff. "Il reste 18 courses, il a besoin d’analyser ce qu’il s’est passé et d’oublier. Il avait un bon rythme durant la course et ses temps étaient au niveau de ceux de Lewis. Une fois que l’on est décroché du peloton de tête, il faut se rattraper et il a le caractère pour le faire. Nous sommes proches de Ferrari, je pense que ce sera un coup eux, un coup nous, cette saison".

Niki Lauda ne cachait pas sa satisfaction après l’arrivée : "Je suis très heureux. Nous avons répondu après Melbourne et nous avons gagné. Lewis a fait un super travail dans des conditions difficile. Je suis vraiment heureux, Melbourne avait fait mal à toute l’équipe, nous sommes très motivés".