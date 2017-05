Toto Wolff reconnaît que quelques circuits de Formule 1 ne lui manqueraient pas, si jamais ils devaient disparaître.

Les nouveaux propriétaires de la catégorie reine, Liberty Media, ont laissé entendre qu’ils comptaient ajouter quelques courses au calendrier. Pour le directeur de l’écurie Mercedes, le plus important est que les Grands Prix les plus excitants soient gardés.

"Certains circuits sont comme des aéroports ou des parkings de supermarchés," déclare-t-il au Corriere della Sera, en référence aux énormes zones de dégagement qui entourent les circuits modernes.

"Heureusement qu’il y a Monaco, Spa, Monza et Suzuka, où le courage compte et où tu ne peux pas te permettre de commettre des erreurs."

Une récente enquête menée auprès des fans de F1 montre que Monaco et Spa sont considérés comme les circuits les plus importants. Les pistes les moins aimées sont Bahreïn, Shanghai et Sotchi.