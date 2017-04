Toto Wolff est sans doute un patron heureux qui a le sentiment d’avoir gagné son pari. Valtteri Bottas, le pilote qu’il a choisi pour remplacer Nico Rosberg, a prouvé tous ses mérites hier en qualifications en battant à la régulière Lewis Hamilton. Le Finlandais partira en pole aux côtés de l’Anglais aujourd’hui et peut ambitionner sa première victoire en carrière.

C’est un retour en grâce pour Valtteri Bottas. A Shanghai, il y a une semaine, il était parti en tête-à-queue, derrière la voiture de sécurité, ce qui l’avait empêché de défendre ses chances pour le podium.

Toto Wolff est ravi par la capacité de son nouveau poleman à rebondir.

« La première pole position pour n’importe quel pilote est un moment immense. Valtteri a gardé son calme. Il a la meilleure équipe et c’est une situation parfaite pour l’équipe maintenant, avec le respect que les deux pilotes ont l’un pour l’autre. »

« Je pense généralement qu’il n’est pas facilement perturbé. Quand il connaît des mauvais jours, comme à Shanghai, il s’en remet assez vite. Il m’a dit ‘Lundi matin [le lendemain de la course en Chine], ce n’était pas bon. Lundi après-midi, c’était mieux.’ »

« Il continue à s’améliorer tout le temps et c’est une capacité importante. Lewis l’a aussi. »

Wolff a été impressionné par le tour de Bottas.

« Il a fait un excellent travail pour aller chercher les dernières dixièmes en Q3. Lewis n’a pas été capable d’améliorer sur son 2e run, ce qui est assez rare de sa part. Mais, pour la première fois cette saison, nous avons nos deux pilotes en première ligne, avec une bonne marge. »

En effet, en qualifications, les Mercedes ont été près de 5 dixièmes plus rapides que la Ferrari de Sebastian Vettel. Mais en course, Toto Wolff croit savoir que l’écart devrait plus être serré. La Scuderia aurait-elle sacrifié son samedi pour son dimanche ?

« C’est un gros écart, mais les Ferrari ont eu du sous-virage. Ce qui suggère peut-être qu’elles protègent leurs pneus pour la course. Il n’y avait pas 5 dixièmes entre eux et nous vendredi soir, donc nous avons des gens très intelligents qui ont réfléchi pour se présenter ici avec la meilleure stratégie. »

« Il ne faut pas oublier Red Bull. Ils ont toutes les ressources pour se battre devant. La course se jouera sur la survie des pneus et tout le monde peut être un héros ou un zéro dans ces conditions. Il faudra prendre les meilleures décisions en matière de stratégie. »