Le Grand Prix d’Italie est l’une des courses les plus anciennes du calendrier automobile. Il constituait l’une des compétitions du premier championnat du monde de Formule 1 en 1950 et est la seule épreuve, avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui s’est déroulée tous les ans depuis cette date.

Tous les Grands Prix d’Italie depuis 1950 se sont tenus à l’Autodromo Nazionale di Monza, sauf en 1980 où la course a été organisée sur le circuit d’Imola.

Considéré par beaucoup comme le symbole de la Formule 1, le circuit de Monza n’est pas seulement un classique de la course automobile au passé prestigieux. Il vit aussi littéralement dans le cœur et l’âme des fans italiens qui l’appellent « La Pista Magica », la piste magique.

Circuit le plus rapide du calendrier actuel de Formule 1, l’Autodromo Nazionale di Monza est aussi l’un des plus emblématiques.. et l’antre de Ferrari. Voilà pourquoi il plairait à Toto Wolff de battre la Scuderia sur ses terres, ce week-end.

Et selon l’Autrichien ce ne sera pas facile !

"J’avais dit avant Spa qu’il serait dangereux de présumer de nos forces sur les circuits rapides face à Ferrari et le dernier GP en a bien été la preuve. Cela a été un duel très serré avec eux. Et même si nous en sommes sortis vainqueurs, ça l’a été avec une toute petite marge. Nous pouvons nous attendre maintenant à ce genre de bataille sur chaque course qui reste cette année. Il n’y aura pas de promenade de santé, nous sommes prêts pour une bataille épique jusqu’au drapeau à damier à Abu Dhabi," commente le directeur de Mercedes F1.

"Monza est un circuit qui nous a été favorable dans le passé récent. Il récompense la puissance moteur et les voitures avec une faible trainée aérodynamique, deux des forces de notre Mercedes W08. Mais la stabilité au freinage et le grip à basse vitesse, pour les chicanes, sont aussi cruciaux et ce sont des domaines où Ferrari a eu l’avantage récemment. C’est donc l’équipe qui trouvera le meilleur compromis qui finira devant."

Monza marque aussi la fin de la campagne européenne mais pas la fin des efforts de Mercedes. Wolff promet que la W08 continuera à progresser, répondant ainsi à la demande de Lewis Hamilton.

"C’est souvent à cette époque de l’année que nos esprits se tournent vers la voiture de l’année prochaine. Mais notre mission reste claire : être la première équipe à conserver son titre après un changement de règles majeur. Personne n’a dit que ce serait facile et il va falloir travailler à la limite dans toutes les directions. Nous allons donc continuer à pousser très fort le développement de la voiture actuelle afin d’en sortir les derniers soupçons de performance."