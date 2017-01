Cela fait 45 jours que Nico Rosberg a fait son annonce de retraite surprise, et autant de temps passé pour Mercedes à trouver un remplaçant décent pour le nouveau champion du monde.

C’est finalement Valtteri Bottas qui a été choisi, ce qui réjouit Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1.

"Parfois dans la vie, des circonstances inattendues vous donnent des opportunités intéressantes. La décision de Nico en décembre a été une grosse surprise, et elle a placé notre équipe dans une situation délicate à gérer. Mais surmonter la tempête est une opportunité supplémentaire pour une équipe de grandir," déclare Wolff.

"Avec Valtteri, il n’y a pas de surprise : il a les pieds sur terre, il est direct et très concentré. Un vrai Finlandais, pour être honnête, et il s’intègrera donc bien chez nous," ajoute l’Autrichien.

"Il a eu des résultats impressionnants dans les catégories junior et neuf podiums en F1. Maintenant il est temps pour lui de passer au niveau supérieur, de voir comment il peut courir pour des victoires et des titres mondiaux. Nous savons déjà que nous sommes un peu en retard en termes de préparation pour les pilotes pour la nouvelle saison mais nous allons lui faire subir un programme accéléré d’intégration à l’équipe. Une chose est certaine : je connais Valtteri et il donnera tout pour y arriver."

Pour Mercedes, le choix de Bottas était aussi le moins risqué. Wolff en convient.

"Nous avons confiance dans ses capacités et c’est pour cette raison qu’il est le pilote sur lequel nous nous sommes concentrés cet hiver. Les prochaines semaines seront chargées afin de construire les relations nécessaires entre lui et l’équipe, et pour que Valtteri comprenne la nouvelle voiture. C’est un défi excitant, une énergie nouvelle et une dynamique qui sera différente entre nos pilotes. Bien entendu nous ferons tout pour que Lewis et Valtteri aient la voiture qu’il faut pour faire le boulot."

L’Autrichien a dû négocier avec Williams pour obtenir les services du Finlandais. Et faire patienter Sauber concernant Pascal Wehrlein. Cela vaut aussi quelques mots.

"Au nom de tout le monde chez Mercedes, je dois remercier Williams pour leur coopération, pour avoir permis ce transfert. Je dois aussi remercier Monisha Kaltenborn et Sauber pour sa patience durant ces dernières semaines. Cette journée a été très chargée concernant le marché des transferts et je dois dire que je suis heureux de voir Pascal Wehrlein chez Sauber pour poursuivre son développement en Formule 1."

"Pascal a eu une bonne première saison avec Manor et nous pensons que c’est la bonne route pour lui. C’est satisfaisant de voir nos deux jeunes pilotes aborder de nouveaux défis en F1, avec Esteban Ocon chez Force India. Nous allons suivre leurs progrès de près. Une saison excitante nous attend, j’en suis sûr."

Wolff confirme également l’information que nous vous donnions en primeur ce mois-ci : Nico Rosberg devient ambassadeur de la marque pour cette année et va représenter Mercedes sur différents évènements et auprès des sponsors de l’équipe. Afin de capitaliser sur l’image du champion du monde en titre...