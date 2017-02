A une semaine des premiers essais d’intersaison, Toto Wolff a tenu à réitérer sa confiance en Valtteri Bottas, son nouveau pilote, et à assurer qu’il ne regrette aucunement le choix du Finlandais pour remplacer Nico Rosberg. Même si, en tant que fan de F1, il aurait bien aimé un autre pilote...

"Recruter un nouveau pilote en la personne de Valtteri, qui est très éloigné des polémiques, nous permet de nous concentrer sur d’autres domaines que la gestion des pilotes" a déclaré Wolff, sans toutefois envisager que Bottas ne se laisse faire par Hamilton.

"On ne peut pas vouloir un chien de garde dans la voiture et espérer un chiot en dehors, je ne me fais aucune illusion et je sais que ce sera difficile par moments. Valtteri a remporté les catégories inférieures et a été très compétitif, et ce n’est pas le genre de choses qui arrivent parce qu’un pilote est facile à gérer. Je ne m’attends donc pas à ce que ce soit un long fleuve tranquille, mais Valtteri est celui qui remplace le mieux Nico".

"Nous avions le choix de jeunes pilotes, ce qui est intéressant mais ne nous apportait pas l’expérience voulue. Nous avions également quelques grands noms sur la liste mais Valtteri est le meilleur choix possible afin de conserver une bonne dynamique entre nos pilotes et nous aider en même temps à développer la voiture" justifie l’Autrichien.

Wolff admet enfin qu’il a sérieusement envisagé le recrutement de Fernando Alonso, une option risquée quand on connaît le passif entre l’Espagnol et Hamilton.

"Si je me mets à la place des fans, j’aimerais que Fernando vienne chez Mercedes et que leur rivalité de 2007 soit de retour. Mais du point de vue de l’équipe, ça n’aurait simplement pas fonctionné. Il y a l’histoire, et l’année en question avait été déjà difficile pour Mercedes qui était partenaire de McLaren à l’époque. Ceci dit, les gens changent et grandissent et cette perspective était très palpitante, mais un peu trop pour nous".