Malcolm Wilson a prévenu ses hommes : M-Sport doit continuer de se battre pour conserver son avance en tête des championnats pilotes et équipes en WRC.

Grâce au succès d’Ott Tänak et à la troisième place de Sébastien Ogier à l’ADAC Rallye Deutschland, la structure britannique a pris de l’avance dans la course aux titres.

Chez les pilotes, Sébastien Ogier dispose désormais de dix-sept points d’avance en tête du championnat. Avec un total de quarante unités inscrites outre-Rhin, M-Sport a vu son avance passer à soixante-quatre points.

Malgré cet avantage alors que la fin de saison approche, Malcolm Wilson refuse de voir son écurie céder à toute forme de complaisance.

« Nous ne pouvons pas relâcher nos efforts maintenant, même s’il ne reste que trois épreuves à disputer », confiait-il. « Dans le passé, nous avons déjà été dans une situation similaire dans le passé et nous avons finalement perdu. »

« Nous avons vu ce week-end que tout pouvait arriver. Nous devons continuer de nous battre et c’est bien notre intention. Nous ferons tout ce qui est en notre possible pour obtenir les deux titres en jeu. »

Malcolm Wilson en profitait tout de même pour rendre hommage à son équipe, enfin victorieuse sur la manche allemande du WRC.

« C’est le seul rallye au calendrier où nous ne nous étions pas encore imposés et je ne pensais vraiment pas au départ que cela se finirait ainsi. »

« Sébastien et Ott ont accompli un travail fantastique, surtout vendredi en dépit de conditions difficiles. Ils n’ont commis aucune grosse erreur et ils ont évité les problèmes. Je ne pouvais pas leur demander plus ! »

« Ott a toujours été rapide sur asphalte - comme sur tous les terrains - mais tout s’est mis en place cette année avec les nouvelles voitures. Sébastien a également une grande influence sur l’équipe en devenant un objectif et une cible pour Ott. »