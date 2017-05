Le directeur de M-Sport a félicité Sébastien Ogier pour sa victoire au Vodafone Rally de Portugal. Malcolm Wilson estime que des changements de réglages ont transformé l’approche du Français.

Sébastien Ogier signait son deuxième succès de la saison au Portugal en surmontant le handicap confié à l’ouvreur vendredi. Il montait ensuite en rythme le lendemain avant de protéger son avance dimanche.

D’après Malcolm Wilson, le rythme du Français et de sa Fiesta a monté d’un cran sur les spéciales vierges et balayées par rapport à l’Argentine. Le Champion du Monde y avait également ouvert la route le premier jour sans parvenir toutefois à reprendre tout le terrain perdu sur le reste du week-end.

« Ce qu’a fait Sébastien pour gérer le temps perdu sur la première étape du week-end était tout simplement fantastique », confiait le Britannique au micro de wrc.com. « Il savait qu’il n’avait pas su profiter d’une meilleure position le samedi et il était plus à l’aise après quelques changements sur la voiture. Elle lui convient mieux et nous avons pu voir un autre Sébastien Ogier. »

« Il semble heureux à son volant. Cela a pris du temps pour trouver les réglages qu’il souhaitait, mais il comprend désormais la voiture. »

Les essais de développement post-Argentine constitueraient le point tournant dans la quête des réglages parfaits de suspension et de différentiel.

« Il était frustré en Argentine, mais cela était radicalement différent lors des essais au Portugal. Les retours des ingénieurs étaient très positifs. Sébastien était content des réglages et il n’y a pas touché de toute l’épreuve. Nous avons trouvé une plage idéale et cela a fait la différence. »