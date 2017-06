Malcolm Wilson estime que la victoire d’Ott Tänak au Rally Italia Sardegna n’est que la première d’une longue série.

En compagnie de son copilote Martin Järveoja, Tänak a remporté sa première victoire à l’arrivée du rallye qui lui avait déjà permis de décrocher son premier podium (2012). En marquant 25 points, l’Estonien se hisse en troisième position du Championnat du Monde ’PIlotes’ et revient donc dans la course au titre au stade de la mi-saison.

Ce résultat a aussi permis à M-Sport d’augmenter son avance en tête du Championnat du Monde ’Constructeurs’. L’équipe a toujours terminé sur le podium depuis le début de la saison.

"Ce n’est que le début pour Ott et Martin", affirme Malcolm Wilson. "La première victoire est une étape importante et leur approche a été parfaite tout au long de ce week-end. Ils peuvent être très fiers de leur performance et je suis certain que cette victoire est la première d’une longue série."

L’histoire entre M-Sport et Tänak remonte à 2011 et a été faite de hauts et de bas, particulièrement lorsque l’Estonien a été écarté de l’équipe après une campagne 2012 remplie de sorties de route.

"Comme vous pouvez l’imaginer, il y avait beaucoup d’émotion lorsqu’Ott a franchi la ligne d’arrivée. Quand vous travaillez avec quelqu’un depuis aussi longtemps, que vous avez vécu autant d’épisodes plus ou moins heureux, cela signifie beaucoup", poursuit Wilson.

Le patron de M-Sport pense que Tänak a beaucoup progressé ces deux dernières années et que l’arrivée de Sébastien Ogier a eu un effet positif : "Nous savions tous qu’il avait la performance et qu’il avait changé au cours des dix-huit derniers mois. Je pense que l’arrivée de Sébastien Ogier a rendu chaque membre de l’équipe - pilotes et copilotes inclus - plus méticuleux. C’est un succès pour chacun d’entre nous."