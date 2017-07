Williams a déjà triomphé à sept reprises à Budapest, et y a même signé la victoire la plus serrée de l’histoire du Grand Prix, grâce à Thierry Boutsen en 1990, qui devança de 288 millièmes Ayrton Senna.

Malheureusement, ces dernières années, l’écurie de Grove ne peut plus compter sur un châssis assez efficient en virages serrés. L’an dernier, Valtteri Bottas n’avait fini que 9e – tandis que Felipe Massa était largement hors des points.

Pour Paddy Lowe, le directeur technique, le défi est donc de renverser cette tendance inquiétante.

« Le Grand Prix de Hongrie est une course importante. D’abord, c’est la dernière course avant la pause estivale. Toutes les équipes ont hâte d’avoir ces deux semaines de coupure en août, ce qui donne une certaine saveur à l’événement. De plus, c’est un circuit incroyable, installé dans son propre amphithéâtre, ce qui signifie que les fans peuvent bien voir l’action de nombreux points de vue, ce qui est assez inhabituel. La piste en elle-même est délicate, technique, elle requiert beaucoup d’appuis et des suspensions excellentes. »

« De nombreux fans arrivent à Budapest, pas seulement de Hongrie, mais de nombreux pays d’Europe. De notre côté, nous ferons de notre mieux pour obtenir une nouvelle double arrivée dans les points. »

Felipe Massa connaît maintenant par cœur le tracé hongrois et s’attend à y rencontrer un fort soutien populaire, surtout après les événements de 2009.

« C’est toujours un grand plaisir de courir à Budapest. C’est un endroit qui m’est très important, en raison de l’accident que j’ai eu ici. J’ai reçu beaucoup de soutiens des fans en Hongrie. J’adore cet endroit et j’ai toujours pris beaucoup de plaisir à y revenir. »

Lance Stroll est davantage dans l’inconnu, même s’il connaît le tracé pour y avoir déjà couru en formules de promotion.

« Ce sera la troisième piste d’affilée où j’aurai déjà couru par le passé, donc je sais à quoi m’attendre. J’ai roulé ici l’an dernier en F3 et j’ai fini sur le podium, donc j’ai de bons souvenirs. Je pense que c’est un circuit formidable, même si, comme celui de Monaco, il est très étroit, avec beaucoup de virages et pas beaucoup de lignes droites. Cela dit, c’est une piste que j’aime beaucoup, et c’est surtout en raison du deuxième secteur, qui est assez rapide avec beaucoup de virages à gauche comme à droite. La piste a été resurfacée récemment, donc elle est lisse. C’est un circuit formidable et Budapest est une ville sympathique. »