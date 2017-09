Après un Grand Prix de Monza réussi (10 points marqués et une 2e place sur la grille pour Lance Stroll), Williams aborde Singapour avec une confiance renouvelée. Il n’est pas certain néanmoins que le caractère sinueux convienne tout à fait aux caractéristiques de la FW40. Paddy Lowe, le directeur technique, rappelle ainsi les spécificités du circuit de Marina Bay.

« Le circuit requiert un haut niveau d’appuis et un bon grip mécanique. Il est dur pour les freins et comme il y a beaucoup de vibreurs, les voitures passent un moment difficile. La vitesse moyenne y est très faible, mais avec les 300 km de course, nos atteignons très souvent la limite des deux heures. La chaleur est l’humidité sont intenses, même sans le soleil. C’est donc l’une des courses les plus difficiles pour les pilotes et les voitures, et nous voyons de ce fait de nombreux incidents puisque les voitures cassent et les pilotes deviennent fatigués. Tout cela produit un spectacle excitant ! Du point de vue de Williams, nous avons hâte de continuer sur notre bon élan de Monza. »

Felipe Massa est un habitué du Grand Prix de Singapour, bien qu’il n’y ait jamais gagné.

« Des trois courses de nuit de la saison, Singapour est la seule qui se dispute au milieu d’une ville, et au milieu de la nuit, ce qui est formidable. J’ai hâte de disputer la course, même si je sais qu’il fera très chaud et humide, ce qui fait de cette piste l’une des plus difficiles. Comme toujours, j’espère que nous pourrons signer un bon résultat. »

Lance Stroll n’a jamais couru à Singapour et il s’attend donc à une expérience beaucoup moins aisée qu’à Monza, une piste moins tortueuse de surcroît.

« Singapour est un nouveau territoire pour moi, mais peu importe. Pour le moment, la seule course de nuit que j’ai disputée était à Bahreïn, mais bien sûr, ici, ce sera très difficile puisque c’est un circuit urbain. J’aime ce circuit, de ce que j’ai vu, et certainement, il semble très technique. Il fera très chaud en course et les conditions seront aussi humides. La course devrait être vraiment exigeante physiquement et nous avons fait des entraînements spécifiques pour mieux supporter la chaleur avant d’aller à Singapour. Cependant, vous devez vraiment aussi faire avec votre entraînement normal et ensuite souffrir et supporter ces conditions. »