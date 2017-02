Troisième du classement des constructeurs en 2014 et 2015, Williams a connu une saison 2016 plus difficile et n’a terminé que cinquième, concédant du terrain à Red Bull, Ferrari et Force India, qu’elle avait réussi à dominer lors des saisons précédentes. Alors que la F1 s’apprête à changer de peau, l’équipe anglaise veut en profiter pour remonter dans la hiérarchie.

"Il faut travailler pour changer les choses, et c’est ce que nous avons fait lors des mois précédents afin de nous restructurer" explique Claire Williams. "Je pense que le futur est brillant pour notre équipe mais je pense qu’il est difficile de dire où l’on se situera à cause du nouveau règlement. Nous ne savons pas où nous serons, mais il faut que nous fassions mieux que cette cinquième place".

Pour cela, Williams pourra compter sur Felipe Massa, alors que le Brésilien avait annoncé sa retraite à la fin de la saison précédente. Le départ de Valtteri Bottas chez Mercedes a changé la donne et Williams a réussi à faire revenir son pilote.

"Cette saison sera intéressante à beaucoup de niveaux, pas seulement grâce au nouveau règlement, et son expérience est importante pour nous. On peut comparer avec Valtteri l’an dernier et dire qu’il était plus rapide de trois à cinq dixièmes, mais je préfère avoir de l’expérience dans la voiture que de mettre un autre pilote peu expérimenté avec qui l’on ne sait pas à quoi s’attendre".

"Felipe était le meilleur choix pour nous. Lance Stroll a rejoint l’équipe, il va débuter et comme je l’ai dit, il nous fallait un pilote d’expérience dans l’autre voiture, et Felipe était le candidat idéal. Je ne savais pas qu’il comptait participer à d’autres championnats et c’était génial qu’il accepte de revenir car c’était vraiment la meilleure solution pour nous" conclut Claire Williams.