Williams a perdu gros face à Force India lors du précédent Grand Prix. L’écurie de Grove compte bien profiter du début de la saison européenne pour redresser la barre, dès ce week-end en Espagne.

Comme le confirme Paddy Lowe, le directeur technique de l’équipe, Williams a bien prévu d’apporter des évolutions majeures, comme la plupart de ses concurrentes. La question est de savoir à qui profitera ce tournant du championnat, sur un circuit particulièrement technique.

« Nous arrivons à la première course européenne de la saison. Après le Grand Prix de Russie, c’est la première fois que nous avons vu les voitures revenir par cargo à l’usine depuis le premier Grand Prix en mars. Cela marque une nouvelle phase dans le calendrier puisque nous retrouvons nos camions et nos motorhomes dans le paddock. C’est aussi normalement le moment où nous voyons les premières évolutions majeures sur les voitures, et plus encore cette année étant donné les nouvelles règles aérodynamiques. »

« Nous connaissons bien le circuit en lui-même, puisque nous avons réalisé tous nos tests de pré-saison ici. La piste est un vrai défi pour les performances de la voiture, particulièrement pour son aéro dans les virages 3 et 9. Et la suspension est aussi mise à l’épreuve dans le 3e secteur [le plus sinueux]. »

« Nous n’avons pas obtenu tous les points que nous voulions en Russie, mais nous pouvons voir le potentiel de la voiture. Par conséquent, notre objectif est de placer les deux voitures dans les points en Espagne. »

Après tant d’années en F1, Felipe Massa connaît désormais le circuit de Catalunya comme sa poche. Il nous en explique les principaux défis…

« Barcelone est un circuit que la plupart des pilotes connaissent assez bien. C’est un petit peu un Grand Prix à domicile pour tout le monde parce que nous faisons toujours nos tests ici ! Vous avez besoin d’un bon appui pour les sections à haute vitesse, et aussi d’une très bonne motricité dans le dernier secteur. »

« Nous avions eu des bons tests de pré-saison ici cette année, mais c’est ce week-end qui compte. J’espère vraiment que nous pourrons avoir un bon week-end sans aucun incident malheureux comme ce fut le cas à Sotchi [Massa avait souffert de deux crevaisons lentes]. »

Lance Stroll n’a lui toujours pas marqué de points cette saison. Il espère du mieux à Barcelone, sur un circuit qu’il connaît dans ses grandes largeurs – enfin ! Car lui aussi y a beaucoup tourné cet hiver – mais aussi en formules de promotion.

« Même si je connais bien Barcelone grâce à mes essais ici, que ce soit en Formule 1, en Formule Renault et en Formule 3, je n’ai en fait jamais disputé de course sur ce circuit. C’est une piste que j’adore et il y a des sections que j’aime vraiment. Par exemple, j’apprécie le premier secteur, avec une section à grande vitesse pour les virages 1, 2 et 3 et même 4 et 5. Ensuite, le dernier secteur est étroit, sinueux et délicat. Par-dessus tout, j’aime vraiment la ville de Barcelone et j’ai hâte d’y rester. C’est une ville où il y a beaucoup d’ambiance. »