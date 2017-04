Williams saura au Grand Prix de Chine si son rythme prometteur affiché en course et en qualifications à Melbourne se confirmera. En Australie, l’écurie de Grove a été la 4e force du plateau, loin derrière Red Bull, mais aussi facilement devant le reste du peloton.

La course à Shanghai sera un test bien plus révélateur du véritable niveau de la FW40, comme le confirme Paddy Lowe, le nouveau directeur technique de l’écurie.

« C’est la première piste cette saison qui testera l’ensemble de la performance de la voiture, donc ce sera sans doute une mesure plus exacte de la performance relative des voitures avec le nouveau règlement. C’est une piste formidable avec quelques virages à haute vitesse exigeants et une longue ligne droite qui est traditionnellement bonne pour dépasser, mais qui demande de bons réglages pour s’assurer d’être rapide dans la ligne droite. C’est formidable de se rendre en Chine où il y a une fan-base en expansion, avec plus de fans locaux à chaque saison qui montrent un dévouement remarquable pour le sport. C’est aussi une course importante pour nous pour comprendre où nous en sommes au championnat, afin de répondre aux défis posés par cette saison, dans le but de s’améliorer et de progresser sans cesse. »

6e en Australie, Felipe Massa mènera une nouvelle fois le navire Williams. Le Brésilien apprécie particulièrement le côté classique du circuit.

« C’est toujours sympathique d’aller en Chine. J’aime vraiment le circuit. Il a un style très ancien, avec beaucoup de virages à haute vitesse, et l’une des plus longues lignes droites de la F1. C’est vraiment un circuit amusant. J’adore aussi les fans chinois. Ils montrent beaucoup d’amour et à chaque fois que je quitte mon hôtel, ils sont à l’extérieur en train de m’attendre ! »

Lance Stroll, même s’il découvrira ce circuit chinois, sera néanmoins attendu au tournant et devra montrer un meilleur visage qu’il y a deux semaines.

« Ce sera la première fois que je courrai en Chine continentale, puisque la dernière fois j’ai simplement couru à Macao, en F3. Je ne connais pas beaucoup le circuit. J’ai seulement fait un peu de travail dans le simulateur, donc je dois toujours attendre de voir ce qu’il en est en réalité. Cependant, j’ai regardé quelques courses, donc j’ai une idée de l’échelle de la piste. Après Melbourne, qui est un circuit étroit, je vais un peu changer mon approche puisque ce circuit pardonne un peu plus, avec de larges zones de dégagement. Cela dit, je me préparerai normalement. »