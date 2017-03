Mettre son jeune rookie en confiance : tel est le sens de la dernière intervention médiatique de Rob Smedley. L’ingénieur en chef de Williams a prévenu la presse : son écurie ne jugera Lance Stroll qu’au bout d’une moitié de saison. Une affaire de justice et d’équité selon lui.

Plusieurs observateurs et acteurs du paddock, comme Franz Tost, le directeur de Toro Rosso, se sont interrogés sur le niveau réel du Canadien, coupable de plusieurs sorties de piste en première semaine à Barcelone (même si sa deuxième semaine avait été bien plus productive). De même, sur le circuit catalan, le meilleur de Stroll a été 1’20’3, alors que son coéquipier, Felipe Massa, a roulé en 1’19’4.

Cependant, pour Rob Smedley, ces temps au tour ne veulent rien dire et ne doivent pas être surestimés.

« Si Lance avait conduit dans les mêmes conditions que Felipe, il aurait fait un 1’19’6, un temps bien plus respectable. »

« Ce dont il a besoin maintenant, c’est de confiance. Melbourne sera assez rude pour lui : une nouvelle piste, des essais limités, et des murs plus proches qu’à Barcelone. La pression sur Lance est extrêmement élevée. Il a seulement 18 ans, tout est nouveau, les voitures sont si rapides, et tout le monde l’observe. Il arrive à Melbourne avec seulement 180 minutes de préparation avant la qualification. Donnez-lui six mois pour qu’il se familiarise avec tout cela. Alors seulement, nous pourrons avoir un jugement sur lui. »