Selon Canal +, Lance Stroll a été un homme bien occupé entre le Grand Prix d’Italie et de Singapour. Son père Lawrence, milliardaire, a privatisé le circuit de Suzuka afin que son fils y tourne en vue d’engranger de l’expérience, avant le prochain Grand Prix du Japon. Le test se serait effectué, comme lors des précédents, sur une Williams de 2014.

Lance Stroll devrait prochainement effectuer d’autres essais privés sur le même modèle, sans doute sur le circuit d’Interlagos.

Or, toujours selon Canal +, Williams profitera de l’occasion pour tester aussi Robert Kubica, qui a été libéré de son contrat par Renault. On sait que le Polonais est le favori à la succession de Felipe Massa, plus que jamais sur le départ.

De surcroît, Nico Rosberg est devenu le nouveau manager du Polonais. Or, l’Allemand reste l’ambassadeur de Mercedes, qui fournit ses moteurs à Williams. Nul doute que ce renfort sera de poids pour Robert Kubica…

Cyril Abiteboul avait confié récemment qu’il y avait encore des incertitudes sur la condition physique de Robert Kubica, sans doute pour tenir la distance d’un Grand Prix. Williams pourra donc vérifier sur place la santé du Polonais avant de prendre une décision…