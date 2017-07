Williams a fort à faire pour rattraper Force India pour la 4e place du championnat constructeurs, l’objectif que s’est fixé l’équipe de Grove cette année.

Alors le podium de Lance Stroll à Bakou est arrivé comme une bénédiction pour Paddy Lowe, le directeur technique. L’écart avec Force India, qui a été très constante en ce début de saison, reste tout de même de 42 points.

"Ce podium nous permet de nous relancer pour le reste de la saison 2017," confie-t-il.

"Force India avait signé de bonnes performances lors de toutes les courses de cette saison et avait pris un peu le large sur nous. A nous maintenant de développer la voiture et de marquer des points avec les deux voitures, comme ils ont su le faire."

Lowe compte donc clairement sur le bon élan pris par Stroll à Montréal et à Bakou.

"Ce n’est pas évident pour lui, loin de là. Il est arrivé très jeune et ces monoplaces sont très difficiles à piloter. Mais il est en train d’en prendre la mesure, sa confiance grandit et nous pouvons considérer maintenant que nous avons deux pilotes qui peuvent être performants. Nous n’avions pas cela au début de la saison et c’est ce qui explique notre début très difficile."