Les Williams de Felipe Massa et Lance Stroll sont plus compétitives en Malaisie qu’à Singapour, c’est certain.

Ce n’est pas encore la joie toutefois selon le Brésilien, après les deux premières séances d’essais libres.

"Ce ne fut pas une super séance sur le mouillé ce matin, parce qu’il y a eu un problème hydraulique sur la voiture. Et puis, cet après-midi, nous n’avons pas passé beaucoup de temps sur la piste, je n’ai fait que deux relais, mais lorsque j’ai commencé mon long relais, le drapeau rouge est survenu. Je suis heureux que Grosjean n’a pas été blessé dans l’accident, j’étais tout juste derrière lui et j’ai vu ce qu’il s’est passé. Cela me rappelle la Hongrie en 2009 (son accident)," dit-il.

"C’est difficile de dire où nous nous situons pour le moment parce que nous avons perdu beaucoup de tours aujourd’hui. Il y a tellement d’équipes qui luttent dans une si petite fenêtre de performances, donc il faudra voir comment cela ira pour nous demain."

De son côté, Lance Stroll a apprécié de rouler à Sepang avec sa Williams de 2017, après l’avoir déjà découverte en essais à huis clos avec une voiture 2014.

"La piste a un bon rythme. J’ai vraiment apprécié piloter ici et c’est comme si la voiture prenait vie avec les règles de cette année. J’ai pris beaucoup de plaisir à piloter aussi bien sur le mouillé que sur le sec. C’était un bon jour et je me suis senti pas mal à l’aise sur le mouillé ce matin, mais ce n’est pas encore parfait."

"Le point fort d’aujourd’hui a été sur le mouillé, c’était plutôt prometteur, mais le point faible est que j’ai bloqué les roues dans le dernier virage de mon meilleur tour en Libres 2, sur ce qui avait l’air d’être un bon tour. Ce qu’il va se passer demain va dépendre de la météo."