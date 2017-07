Williams a testé à la fois des pièces nouvelles et anciennes ce vendredi à Silverstone afin de trier le bon grain de l’ivraie. Les monoplaces de Grove sont apparues relativement compétitives, beaucoup plus qu’en Autriche vendredi dernier quoi qu’il en soit.

8e temps de la séance de cet après-midi, Felipe Massa peut espérer une Q3 demain après l’affront du Red Bull Ring.

« Ce fut un vendredi normal, sans les problèmes que nous avions connus en Autriche. Tout a fonctionné normalement et j’étais heureux de l’équilibre de la voiture. Nous avons pu faire fonctionner les pneus dès le premier tour et tout dans la voiture semblait normal. La voiture semble compétitive, comme elle devrait l’être, donc, dans l’ensemble, ce fut une bonne journée. »

Lance Stroll a eu plus de difficultés à signer un temps compétitif. 15e cet après-midi, le Canadien est tout de même positif.

« C’est un circuit formidable, l’adhérence est élevée et c’est vraiment très amusant. Ce ne fut pas une mauvaise journée, mais il y a des petites choses à améliorer de mon côté. Nous testions simplement les limites puisque avec beaucoup d’adhérence, la voiture se comporte de manière assez agressive. La voiture semble aussi plus compétitive qu’en Autriche et nous avons amélioré notre équilibre depuis, ce qui est positif. L’un dans l’autre, c’est une journée positive. Je pense que ce sera assez serré au milieu du peloton demain, donc je vais améliorer certaines choses pour demain. Cependant, je suis confiant, nous avons une bonne voiture. »

Paddy Lowe, le directeur technique, fait un point sur les tests aérodynamiques menés par Williams cet après-midi.

« En EL1, nous avons faits quelques tests avec des configurations aérodynamiques différentes. Malheureusement, nous avons endommagé certaines pièces sur les deux voitures en touchant les vibreurs au virage 9, donc cela nous a coûté quelques tours avec Felipe comme avec Lance. En EL2, nous avons pu compléter tout notre programme avec des pneus différents. Le rythme a l’air encourageant à la fois avec peu et beaucoup d’essence. Du côté de Lance, Silverstone est l’un des circuits les plus difficiles à apprendre. Mais nous sommes heureux de ces progrès aujourd’hui. »