Williams espère enfin briller au Grand Prix de Monaco qui est devenu ces dernières années la pire course de la saison pour l’équipe. La refonte du règlement technique laisse espérer à Grove que les rues de la principauté soient moins difficiles pour la FW40 que pour les précédentes monoplaces, mais les défis qui en découlent posent des interrogations quant à l’étroitesse de la piste.

« Ce sera la première fois que nous allons à Monaco avec les monoplaces plus larges » s’inquiète Felipe Massa. « Nous devrons nous adapter à la nouvelle taille sur cette piste très étroite. Ce sera un défi mais ça l’est toujours à Monaco. Ce sera une course intéressante lors de laquelle tout pourra arriver. La qualification sera encore plus importante que la course car la place de laquelle on part définit souvent celle où l’on finit ».

Pour Lance Stroll, le Grand Prix de Monaco sera doublement difficile puisqu’il est encore en plein apprentissage de la Formule 1, après un début de saison compliqué : « Il va sans dire que j’ai hâte de disputer ma première course à Monaco. Ce sera un week-end particulier en piste et en dehors car j’ai des amis qui viennent me voir courir ».

« J’ai vu la course plusieurs fois et je connais la piste grâce aux jeux vidéo, je vais toujours dans le simulateur quelques jours avant de me rendre sur le circuit afin qu’il soit frais dans mon esprit, puis je récupère d’autres informations lors des reconnaissances de la piste à pieds. Ce sera sans aucun doute difficile mais c’est toujours le cas avec les circuits urbains, surtout lorsqu’on les découvre, mais je vais m’amuser à relever le défi. La proximité des barrières ne laisse aucun droit à l’erreur donc c’est important de vite prendre un bon rythme et d’attaquer à fond uniquement quand il le faut ».

Paddy Lowe n’a pas dirigé la conception de la dernière Williams mais réalise le défi technique que représente le circuit et espère que son équipe aura le matériel nécessaire pour le relever mais aussi les compétences pour y briller : « Il est très lent par endroits et étonnamment rapide à d’autres, donc la voiture doit avoir de très grandes qualités mécaniques mais aussi des performances aérodynamiques solides ».

« Gagner à Monaco requiert des compétences au volant mais aussi de l’expérience. Nous y allons avec Felipe et Lance qui sont totalement opposés au niveau de l’expérience. Lance fait face au défi unique de rouler dans les rues de Monaco en Formule 1 à seulement 18 ans pour la première fois, tandis que ce sera la quinzième pour Felipe. Nous espérons signer le meilleur résultat possible pour l’équipe » conclut-il.