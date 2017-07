Williams est installé à la 5e place du classement des constructeurs mais regarde plutôt dans ses rétroviseurs, tant Force India a pris de l’avance.

Très en forme de 2014 à 2015, l’écurie de Grove a ensuite baissé le ton. Cette saison, Felipe Massa et Lance Stroll rapportent encore moins de points que l’an dernier. Où est alors le problème ? Claire Williams donne quelques pistes d’explication.

« Les résultats parlent pour eux-mêmes. Nous avons eu diverses difficultés avec la voiture, sur des circuits différents. Nous avons parfois souffert pour mettre les pneus dans leur bonne fenêtre de fonctionnement. Donc oui, si nous avions une voiture capable de gagner, alors nous serions bien plus haut sur la grille ! »

« Nous avons amené une grosse évolution en Autriche et elle a seulement marché en partie. Et il semble aussi que nous ayons eu quelques problèmes avec ces évolutions à Silverstone. Donc voyons comment cela se passe en Hongrie. J’espère que ça ira mieux ! »

Vu que les châssis et les évolutions font défaut sur la FW40, la meilleure arme restante à l’écurie ne serait-elle pas son moteur Mercedes, surtout face à Toro Rosso et Renault ?

« Je ne pense pas que cela soit vrai. Le moteur Mercedes est fantastique, et nous sommes heureux, c’est vrai, d’avoir une bonne relation avec eux, mais je dirais que nos pilotes sont un atout formidable. Et notre voiture, en termes de rythme de course, est aussi plutôt bonne. A Bakou nous étions la troisième voiture la plus rapide et en Autriche, même si notre qualification n’a pas été si brillante, nous avons réussi à mettre les deux voitures dans les points. Donc je ne dirais vraiment pas que ce n’est qu’une question de moteur. C’était le cas en 2014, mais plus après. »