Williams a pris la défense de son pilote, Lance Stroll, après les deux sorties de piste qu’il a effectuées, dont la dernière a mis fin au programme du jour. L’équipe doit encore évaluer l’étendue des dégâts.

"Il y a encore un point d’interrogation" reconnaît Rob Smedley à Nextgen-Auto.com au moment où on lui demande si Williams roulera demain. "Nous ferons le maximum pour que ce soit le cas" ?

Smedley met en avant les difficultés que semblent avoir rencontrés les pilotes Williams avec les nouveaux Pirelli : "Nos deux pilotes ont beaucoup parlé des pneus, on peut s’appuyer sur leurs qualités mais à un moment, ils deviennent délicats".

"Felipe a perdu le contrôle de la voiture le premier jour car il a quitté la zone d’adhérence des gommes et il a trop poussé leurs limites. Ils doivent s’y adapter, Felipe était un peu en délicatesse le premier jour et j’ai entendu des rapports d’autres pilotes plus ou moins similaires".

Il explique alors en détails la sortie de Stroll aujourd’hui, en ajoutant au passage des excuses dans la balance.

"Lance était en pneus médiums froids, sur un tour de sortie, avec beaucoup de carburant dans la voiture, et les pneus ont échappé à son contrôle, il a été une victime innocente de ce qu’il s’est passé. Ce qui n’aurait dû être qu’un petit passage en travers l’a envoyé dans les barrières et a causé des dégâts. Ce n’est évidemment pas de sa faute" poursuit-il, dans un plaidoyer presque grotesque.

Et d’insister sur le fait que Stroll ne doit pas culpabiliser : "Sinon, nous allons vivre dans une culture du reproche et nous n’en voulons pas. Je ne dirais même pas qu’il a fait une erreur, il allait passer une vitesse et était en pneus froids. Felipe a fait le même genre d’erreur malgré ses 15 années d’expérience".

"Nous devons comprendre comment rééquilibrer la voiture, comment faire fonctionner les pneus dans des situations un peu difficiles, comme ces tours en pneus froids, afin d’aider nos pilotes. Personne ne rejette la faute, il n’y a pas de faute à rejeter d’ailleurs. Le principal objectif est de comprendre comment c’est arrivé et comment nous pouvons éviter que ça arrive encore".

Williams avait déjà dû renvoyer l’aileron d’hier à l’usine par un avion spécialement affrété. Le deuxième aileron ayant été cassé aujourd’hui, la dernière journée d’essais de la semaine pourrait être compromise. Mais que Lance Stroll se rassure, il n’y a aucun problème à cela.