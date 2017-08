Paddy Lowe n’a pas nié, lors du dernier week-end de Formule 1 en Hongrie, que la Williams FW40 souffrait de nombreuses faiblesses, à commencer par sa compétitivité sur les circuits lents.

Pour l’homme venu de Mercedes, et a conçu les trois dernières voitures championnes du monde et la W08 de cette année, on pourrait penser que s’attaquer rapidement au chantier de la FW41 de 2018 serait une priorité. Afin d’appliquer, à Grove, les bonnes recettes apprises à Brackley.

Mais pour l’instant ce n’est pas encore totalement d’actualité.

"C’est toujours à la marge. En fait vous ne pouvez pas stopper comme ça un programme pour une année et passer ensuite à la suivante. Il faut le faire de manière graduelle et c’est ce que nous allons faire," explique le directeur technique de Williams.

"Il peut arriver un point dans une saison, plus ou moins tôt, où vous vous dites que ça ne sert plus à rien d’investir autant dans l’année en cours. C’est du cas par cas, ce n’est jamais une décision tranchée."

Lowe veut donc encore apprendre des choses avec la FW40.

"Sur certains circuits, nous étions vraiment en retrait et nous devons faire en sorte que la voiture offre des performances plus régulières sur l’ensemble des courses. Cela constituera notre base de développement pour 2018. Nous avons compris certains de ces problèmes, mais d’autres non. Il y a encore beaucoup de travail mais nous espérons vivre une meilleure 2e moitié de saison afin de régler ces soucis."

La prochaine FW41 ne devrait donc pas être un copié / collé de qu’a fait Lowe pour la W08 de Mercedes...