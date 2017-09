Grande bénéficiaire du nouveau règlement en 2014 et 2015, où elle avait réussi à accoucher d’une monoplace rapide, l’équipe Williams ne cesse depuis l’an dernier de régresser dans la hiérarchie. Cinquième du classement constructeurs l’an dernier, l’équipe semble menacée cette année par le reste du peloton, mais Paddy Lowe espère bien pouvoir la redresser rapidement.

"Comme on peut l’imaginer, une personne du calibre de Paddy a un plan, il en avait un depuis qu’il nous a rejoint en mars cette année, il a lancé une analyse complète de l’équipe à l’usine, mais aussi de l’équipe de course opérationnelle à fin de comprendre nos faiblesses" explique Claire Williams.

"Le conseil d’administration de l’équipe est en train d’essayer de répartir les ressources pour 2018 afin de corriger les défauts. Je pense qu’un grand nombre de ces faiblesses sont apparues au milieu de la saison dernière et nous ne pouvons pas nous permettre de commencer une nouvelle saison en les ayant encore".

"Nous avons une totale confiance en Paddy et nous avons également d’autres personnes qui travailleront avec lui, notamment Dirk de Beer qui dirige notre département aérodynamique et qui vient de Ferrari, mais aussi en d’autres ingénieurs dont nous espérons qu’ils nous aideront à inverser la tendance".

Felipe Massa est sorti de sa retraite pour aider l’équipe, qui avait vu Bottas partir tardivement chez Mercedes, et abat un travail très correct chez Williams. Toutefois, l’idée de le remplacer fait aussi son chemin.

"Felipe a fait un travail fantastique et c’était une année bonus pour nous. Il est gentiment revenu et nous a aidés. Les dernières courses n’ont pas été simples pour lui avec avec les problèmes médicaux mais nous sommes passés à autre chose et nous avons hâte de lui donner les moyens de bien finir la saison" a poursuivi Claire Williams.

"L’équipe se concentre toujours sur le championnat constructeurs et il faut que nous gardions la cinquième place. Je ne pense pas que nous pourrons rattraper Force India mais malheureusement, il y a plein d’autres équipes qui cherchent à nous dépasser, mais nous ne pourrons pas faire autre chose que la cinquième place, ce qui nous pousse à nous concentrer sur la performance en piste".