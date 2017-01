L’an prochain, Williams associera la jeunesse de Lance Stroll à l’expérience de Felipe Massa. Le retour technique du Brésilien, le vieux briscard de la discipline avec Kimi Raikkonen, sera un atout infiniment précieux pour que l’écurie de Grove négocie efficacement le tournant réglementaire de cette année. On sait en effet que le rythme de développement des F1 en cours de saison sera très soutenu, et dans cette optique, il est toujours préférable de pouvoir compter sur un ancien pilote Ferrari, et vice-champion du monde.

Cependant, Felipe Massa ne s’attendait certainement pas à être sorti de sa retraite aussi rapidement. Voilà donc le Brésilien revenu en F1, probablement pour une seule saison seulement. Claire Williams a d’ailleurs confirmé que le Brésilien ne disposait d’un contrat que d’une seule année.

Dans ce contexte, n’y a-t-il pas à craindre pour la motivation de Felipe Massa, surtout si la prochaine Williams n’était pas assez compétitive ? Le principal intéressé assure que vivre en direct la nouvelle ère aérodynamique de F1 l’attire tout particulièrement, tandis que Claire Williams jure ses grands dieux que son protégé ne voulait pas vraiment prendre sa retraite l’an dernier.

Williams peut-il alors attendre de son pilote numéro 1 qu’il se donne à 100 %, sans dépenser, alors même que ses plus belles années sont derrière lui ? On se souvient en souriant des caricatures de Fizman, qui affublait Gerhard Berger, dans ses dernières années de F1, d’un oreiller…

Les récentes déclarations de Claire Williams ne mettent en tout cas pas la pression sur Felipe Massa : « Il a un an pour prendre simplement un peu de plaisir et parfois, quand c’est le cas, il n’y a plus de pression. Il peut simplement être performant en n’ayant aucune inquiétude » déclarait la fille de Frank.

Ce discours apaisant contraste avec l’atmosphère ultra-compétitive de la F1, où chaque pilote doit se dépenser sans compter. Ce ne serait pas surprenant si Williams pouvait compter sur un deuxième pilote réellement mis sous pression. Mais le deuxième pilote de l’écurie sera un rookie, Lance Stroll, et Claire Williams a déjà dit s’attendre à ce que le Canadien commette quelques erreurs, somme toute bien compréhensibles.

La carrière de l’un est à son crépuscule, la carrière de l’autre est à son aurore. Dans les deux cas, la direction de Williams ne met la pression ni sur Felipe Massa ni sur Lance Stroll. S’agit-il de la bonne stratégie, pour détendre l’un comme l’autre ? Elle est en tout cas originale, au rebours de ce que l’on a l’habitude de voir dans le paddock. Gageons que dans les coulisses de Grove, le discours ne soit pas tout à fait le même…