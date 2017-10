Williams a révélé hier que Robert Kubica avait effectué une deuxième journée de test avec l’écurie, au Hungaroring, une journée qualifiée de « productive ». Paul di Resta, lui aussi candidat à la succession de Felipe Massa, a également été testé.

Ce seront visiblement les seules révélations de Williams sur ce point. Paddy Lowe, le directeur technique, est resté muet comme une carpe.

« Je ne peux pas faire de commentaires pour le moment. Tout ce que je peux dire, comme chacun le sait déjà, c’est que nous avons quelques options. »

En tant que directeur technique, choisir le pilote n’est pas la préoccupation première de l’ancien de Mercedes. Il s’attache surtout à améliorer la qualité du châssis Williams. Aurait-il besoin de nouveaux ingénieurs en renfort pour cela ?

« Nous avons conscience de la situation du marché et de nos besoins, dans tous les domaines. J’ai déjà procédé à quelques changements dans le cadre du projet 2018 et pour le moment je suis satisfait de ce que je peux voir. »

Paddy Lowe ne regrette-t-il tout de même pas d’avoir quitté une écurie dominatrice pour une écurie privée ?

« J’adore mon travail. J’ai toujours été employé, mais maintenant j’ai l’opportunité de regarder l’ensemble du projet, pour que Williams se batte à nouveau pour des victoires, non pas seulement comme directeur technique, mais aussi en tant qu’associé. »

« Il faut que je trouve des ingénieurs formidables, une équipe de course efficiente, et il faut que tout le monde travaille bien d’un point de vue opérationnel. Quand ce sera le cas, vous aurez plus d’investisseurs et plus de budget. »

Paddy Lowe a un plan précis pour faire revenir Williams… à défaut d’en savoir plus sur l’identité de son deuxième pilote pour l’an prochain !