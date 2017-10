Le baquet restant chez Williams pour 2018 est le sujet brûlant du moment, alors que l’équipe va tester Kubica et Di Resta et que d’autres candidats comme Massa, Wehrlein ou encore Palmer pourraient être sur la liste pour accompagner Stroll.

"Il semble que nous avons l’un des derniers volants disponibles pour l’an prochain" explique Paddy Lowe. "Evidemment, Felipe est sur la liste, très haut sur la liste des possibilités, mais nous devons également regarder ailleurs et voir ce qui pourrait être la meilleure solution pour faire avancer l’équipe".

"Lance a fait de gros progrès tout au long de l’année et nous le voyons signer des performances constantes, particulièrement en course, et il nous faut un pilote qui puisse compléter son travail. Toutes les options sont considérées, il y a plusieurs noms qui sont évoqués et que l’on regarde, mais il n’y a pas de limite. Nous réfléchissons sérieusement à toutes les idées, nous ne sommes pas dans l’urgence".

Kubica présente des inconnues mais l’idée de le ramener à la F1 est tentante, autant sur le plan sportif que stratégique et commercial. Le fait que Nico Rosberg, ancien de la maison, s’occupe de la carrière du Polonais, doit certainement aider.

"J’ai eu quelques discussions au téléphone avec lui mais il travaille effectivement avec Robert Kubica, donc il a un intérêt à promouvoir cette idée chez nous et j’en ai parlé avec lui. Comme vous dites, c’est un peu différent des conversations que j’ai eues avec lui ces dernières années".

"Notre objectif est de progresser, comme toutes les équipes, et je pense que nous avons conscience que le pilote est un élément clé dans l’équipe. Il faut une voiture rapide évidemment, mais le pilote est probablement le facteur le plus important pour faire avancer l’ensemble et marquer des points, voire gagner des courses. J’ai vu par le passé la différence que peuvent faire les pilotes et il s’agit d’une décision très importante".

Comme beaucoup d’équipes, Williams planche actuellement sur sa future monoplace dont elle a avouée qu’elle serait très différente de la voiture actuelle, dont la réussite est limitée.

"Il se passe beaucoup de bonnes choses, nous faisons quelques changements et nous voyons plusieurs occasions que nous sommes déterminés à exploiter, d’autant que le projet avance. En même temps, nous reconnaissons qu’il y a une dure compétition avec des équipes que nous respectons et qui se battent pour avancer".

"Nous voulons avoir une voiture qui peut aller facilement en Q3, ce qui est la marque d’une équipe respectable en Formule 1, mais il y a plusieurs équipes qui essaieront de se glisser dans cette petite boîte" conclut Lowe.