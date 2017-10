Felipe Massa se disait capable d’obtenir un très bon résultat après les qualifications d’hier, mais le Brésilien, qui partait 8e, a eu du mal à être dans le rythme. En fin d’épreuve, en délicatesse avec ses Pirelli, il a cédé face aux Haas et ne récolte finalement qu’un point – et encore, Fernando Alonso a terminé dans ses roues…

« C’était une course difficile aujourd’hui. Je souffrais avec la dégradation des pneus, sur les deux composés. Les autres voitures avaient un meilleur rythme aujourd’hui et c’est difficile de comprendre pourquoi. A la fin, j’ai perdu des positions sur les deux Haas lors d’un dépassement qui était un peu délicat. Mais elles étaient plus beaucoup plus rapides que moi de toute façon. Si elles ne m’avaient pas dépassé ici, je pense qu’ils auraient pu le faire après, au vu de la différence de rythme. Je ne suis heureux de mon rythme aujourd’hui, mais même avec nos problèmes, nous avons toujours fini devant Renault et Toro Rosso, et un point est mieux que rien. »

Victime d’un probable problème de suspension ou de jante, Lance Stroll a eu une crevaison qui l’a envoyé dans le décor. Le Canadien est revenu brièvement sur la piste et a manqué de rencontrer un Daniel Ricciardo lancé à pleine vitesse…

« J’ai pris vraiment un bon départ et j’étais 11e, mais ensuite j’ai commis une erreur au virage 11, j’ai heurté Kevin Magnussen et je pense qu’un élément s’est enlevé de la voiture. J’ai dû rentrer aux stands très tôt et je pensais que quelque chose était cassé. Ensuite j’ai eu un long relais en pneus tendres, mais nous étions alors hors des points. Ensuite j’ai senti quelque chose d’étrange à l’avant, et j’ai eu une crevaison. C’est toujours surprenant quand vous crevez, puisque c’est assez inattendu et malchanceux dans le même temps. J’étais très proche de Daniel Ricciardo quand je suis revenu sur le circuit, mais j’ai réussi à freiner, et rien n’est arrivé. Maintenant nous devons tourner la page, ce n’était pas un week-end très chanceux pour moi, et j’ai hâte d’être à Austin. »

Paddy Lowe, le directeur technique, confirme que l’écurie est toujours en train d’inspecter la cause de l’abandon de Lance Stroll dans les Esses. Du côté de Felipe Massa, son rythme s’est « considérablement dégradé » vers le milieu de la course, l’équilibre de sa voiture étant de plus en plus compromis.

« Même si nous n’avons marqué qu’un seul point, c’était l’un des points les plus difficiles à inscrire pour nous, donc bien joué à l’équipe, et à Felipe et à Lance, pour tout ce qu’ils ont fait ce week-end » conclut un Paddy Lowe optimiste.