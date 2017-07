Le test privé de Lance Stroll à Austin, effectué juste avant le Grand Prix de Bakou, n’a pas été jugé conforme à l’équité du sport par Jacques Villeneuve. Le champion canadien a estimé que Lance Stroll était bien chanceux de pouvoir se payer, grâce à son père, des tests que d’autres écuries ne peuvent se permettre – même si le jeune pilote Williams n’a conduit qu’une monoplace 2014 modifiée.

Claire Williams a tenu à monter au créneau aujourd’hui pour défendre son écurie. Elle assure que ces tests visent simplement à accoutumer Lance aux futurs circuits du calendrier.

Mais pour plus de transparence, serait-elle prête à ouvrir ces essais privés au public ?

« Vous voulez dire, que nous devrions faire ces tests publiquement et inviter des fans ? Le but est simplement de le familiariser aux circuits, donc il n’y a rien à voir. »

Williams ne fait pas de ces essais une arme décisive, si bien que la programmation de nouveaux essais privés est encore loin d’être incertaine selon Claire Williams.

« Nous n’avons pas d’informations détaillées au sujet de la poursuite de ces essais. »

Lance Stroll, interrogé dans le paddock du Red Bull Ring, est lui aussi dans l’expectative.

« En fait, je ne sais pas si ces tests vont continuer, je ne le pense pas. »

Lance Stroll peut compter sur un autre atout important dans sa progression : l’expérience et la tutelle d’un pilote au passé aussi riche que Felipe Massa. Le Brésilien pourrait-il d’ailleurs rempiler l’an prochain ? Il a en émis le souhait, mais Claire Williams voudra-t-elle encore de Massa en 2018 ?

« Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Nous sommes chanceux d’avoir pu convaincre Felipe de sortir de sa retraite et de revenir dans l’équipe. Et cette année, il marche très bien, il marque des points et il aide Lance. Aussi, avec son expérience, il a été très efficace pour améliorer la voiture en discutant avec Paddy Lowe. Donc si nous parlons de l’an prochain, d’abord, ce sera sa décision, il devra déterminer s’il se sent assez motivé pour continuer. »

La porte est ainsi grande ouverte pour une prolongation de contrat de Felipe Massa.