La course à Bahreïn sera exigeante pour les châssis, les moteurs et les pneus des nouvelles F1. Williams sera ainsi confrontée à un défi technique exigeant qui ne manquera pas de solliciter les performances de la nouvelle FW40, comme l’endurance de ses deux pilotes.

Paddy Lowe, le directeur technique de l’écurie, rappelle les exigences techniques du circuit moyen-oriental.

« Bahreïn est une piste formidable qui s’est transformée puisque la course se déroule au crépuscule depuis 2014, dans une ambiance géniale avec les lumières qui s’allument, et une impression magique quand la course se termine alors que la nuit tombe. Nous avons eu quelques batailles très excitantes en piste entre les pilotes ces dernières années, et cette année ne promet pas d’être différente. La piste est très rude avec les freins donc ce sera intéressant de voir comment les équipes y font face avec cette nouvelle génération de voitures plus rapides. Ce pourrait être chaud. Il faudra tester les systèmes de refroidissement, et le vent comme le sable peuvent aussi être un facteur, en particulier en début de week-end. Donc ce sera un test délicat pour l’équipe et les pilotes. »

Felipe Massa, du haut de sa longue expérience, insiste lui aussi sur l’importance du facteur freinage en piste.

« C’est une piste un peu différente des autres. Vous devez avoir une voiture solide s’agissant du freinage, ce qui est particulièrement important pour ce circuit. Vous devez aussi avoir une voiture fiable qui a une bonne vitesse et une bonne traction. J’aime vraiment Bahreïn, j’ai gagné deux fois ici donc c’est vraiment un endroit où j’aime me rendre. »

Lance Stroll aborde Bahreïn avec moins d’ambition et encore bien moins de passif. Il s’attend à un véritable test d’endurance et de compétitivité.

« Ce sera une tâche assez rude que d’avoir mes premiers week-ends de course qui s’enchaînent, de la Chine à Bahreïn. Cependant, Bahreïn sera le premier circuit de la saison où j’ai auparavant conduit, donc ce sera un peu comme une respiration pour moi. C’est une bonne piste, elle peut être assez glissante parfois, quand le vent souffle sur la sable, car c’est une course dans le désert. C’est un circuit très moderne, mais assez bosselé en certains endroits et, comme bien d’autres circuits, il a ses propres défis. J’ai vraiment apprécié la fois où j’ai couru ici donc j’ai hâte de disputer la course. C’est vraiment l’un de ces circuits du désert où il n’y a pas beaucoup d’herbe, mais c’est toujours un endroit sympathique. »