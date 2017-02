S’étant contentée de deux présentations succinctes de sa monoplace 2017, l’équipe Williams a formalisé cette révélation ce lundi matin à Barcelone, en marge de la première séance d’essais.

"Cette saison est synonyme de changement" explique Claire Williams. "Nous suivons non seulement un nouveau règlement, mais pour la première fois depuis 2013, l’un de nos pilotes est un débutant en la personne de Lance Stroll, Champion d’Europe de F3. Il sera aux côtés de Felipe Massa, l’un des pilotes les plus expérimentés du plateau, pour sa première saison".

"Après avoir fini à la cinquième place du championnat en 2016, ce sera une année difficile car nous débutons une nouvelle ère. Cependant, l’équipe a travaillé très dur cet hiver. Nous espérons que ce travail paiera mais nous devons attendre de savoir où serons nos rivaux en termes de performance. Nous sommes prêts pour 2017 et avec tous ces changements, nous voulons ramener Williams à sa place sous cette nouvelle ère".

Claire Williams explique aussi les changements internes effectués chez Williams tout au long de l’hiver : "Il y en a eu de nombreux et ils auraient pu nous perturber puisqu’ils concernaient des personnes impliquées dans la création de la FW40, mais tout le monde a été très professionnel et s’est concentré sur ce qui était important".

"Frank, moi-même et le conseil d’administration voulons remercier tout le monde à l’usine pour les efforts faits cet hiver. J’espère que nos employés, nos partenaires et nos fans seront récompensés par une saison compétitive".

Felipe Massa a finalement décidé de retarder sa retraite pour aider Williams, orpheline de Valtteri Bottas qui a rejoint Mercedes. Le Brésilien assure que malgré ses aspirations de changement l’an dernier, il sera toujours aussi motivé.

"Je n’arrive pas à croire que nous sommes déjà de retour sur les circuits. C’est fou de passer une autre année avec l’équipe après ma courte retraite ! Je savais que je ne m’arrêterais pas de courir et je suis heureux d’avoir eu cette opportunité de la part de Williams, car c’et une équipe que j’aime".

"J’ai un nouvel équipier cette année et je sais qu’il utilisera sa jeunesse pour apprendre plus vite. Je serai ravi, compte tenu de mon expérience, de la partager avec lui et je sais que nous travaillerons bien ensemble pour l’équipe. J’ai hâte de piloter la FW40, ce n’est pas rien de passer 40 ans en compétition et j’espère qu’on le fêtera dignement cette année, d’autant que tout repart de zéro" a déclaré Massa.

Lance Stroll sera en effet l’équipier de Felipe Massa et deviendra, à tout juste 18 ans, le plus jeune pilote du plateau. Son manque d’expérience a été décrié mais le Canadien se pense prêt à relever le défi de la F1.

"J’ai hâte que ça commence, j’ai attendu ces débuts longtemps. Cependant, je me sens aussi prêt que possible, tout le monde a beaucoup travaillé pour que ça soit le cas et je suis très reconnaissant. J’espère que ma première année se passera bien mais je vais prendre les courses les unes après les autres. Il y a beaucoup de pression sur les débutants mais j’ai une très bonne équipe pour cela et je dois rester concentré. La saison va débuter avec les essais mais le vrai test pour tout le monde sera le Grand Prix d’Australie" a expliqué Stroll.