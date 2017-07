En 2014, Williams verrouillait la première ligne en Autriche grâce à Felipe Massa et Valtteri Bottas. Réitérer un tel exploit est évidemment très improbable samedi prochain. Cependant, la compétitivité certaine de la FW40 en ligne droite devrait aider le Brésilien et son jeune coéquipier Lance Stroll à marquer de bons points au championnat.

Paddy Lowe, le directeur technique, décrit les caractéristiques du Red Bull Ring.

« Le circuit est spectaculaire avec beaucoup de dénivelé et quelques virages intéressants qui tendent à offrir de formidables courses. La piste est très courte, ce qui rend le tout assez dynamique. Nous serons donc sur nos gardes sur le muret des stands ! Nous avions verrouillé la première ligne en 2014 donc j’espère que la voiture sera de nouveau capable d’être rapide. Après le podium de Lance et la performance solide (mais finalement frustrante) de Felipe à Bakou, nous visons une double arrivée dans les points ce week-end. »

Felipe Massa revient sur un circuit qu’il apprécie particulièrement, et il aura à cœur de briller à nouveau ce week-end.

« C’est une piste vraiment amusante. Il y a quelques virages à haute vitesse et deux bonnes lignes droites. Nous sommes normalement assez compétitifs ici. Par le passé j’ai eu quelques bonnes courses ici, en finissant sur le podium, et j’ai aussi signé la pole en 2014. Les fans autrichiens sont toujours enthousiastes. Donc j’espère que nous pourrons avoir un bon week-end et que je pourrai rebondir après la déception de Bakou. »

Lance Stroll, tout auréolé de son podium à Bakou, arrive en Autriche avec un maximum de confiance – d’autant plus qu’il connaît la piste du Red Bull Ring.

« L’Autriche sera une expérience totalement nouvelle pour moi, puisque c’est le premier circuit de l’année où j’ai déjà couru. J’adore ce circuit, il est vraiment sympathique, j’y ai toujours pris du plaisir. Il n’y a pas beaucoup de virages mais leur enchaînement est très fluide et il est facile de trouver le bon rythme. C’est toujours formidable de revenir sur un tracé où vous déjà remporté des victoires, et ce fut vraiment le cas l’an dernier en F3 puisque j’avais gagné deux courses et signé une deuxième place lors d’une troisième ! La région est très belle et cela me rappelle mon Canada natal – une de ces pistes du nord, avec des conifères… »