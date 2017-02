Les petites et moyennes équipes sont impatientes de voir comment Liberty Media va gérer la distribution des revenus dans le sport.

Les Américains promettent une plus grande équité à l’avenir, même s’il sera difficile de faire bouger les lignes avant la fin des accords actuels, qui se terminent avec la saison 2020.

Pour Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe éponyme, c’est en tout cas un signe encourageant.

"Liberty a évoqué un système de distribution des revenus plus équitable, afin que le sport soit plus spectaculaire et plus durable à l’avenir. En tant qu’équipe indépendante, qui a un budget dans la moyenne, c’est évidemment une nouvelle excitante pour l’avenir parce que nous en bénéficierons évidemment," dit-elle.

"Nous sommes capables de faire de grandes choses avec de tels budgets alors que des équipes plus grandes que la nôtre (Ferrari, Red Bull, McLaren et Mercedes) devront restreindre leurs ressources."

"Ils devront peut-être licencier des personnes si un plafond des ressources ou budgétaire est imposé. Nous attendons de nous mettre autour de la table des discussions pour confronter nos points de vue."