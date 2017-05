Williams peut faire la moue après ce Grand Prix d’Espagne : Felipe Massa avait un rythme légèrement supérieur aux Force India. Cependant le Brésilien a été accroché en début d’épreuve par Fernando Alonso et sa course fut rapidement compromise. Quant à Lance Stroll, il était encore une fois très peu compétitif. Le Canadien a fini la course derrière son coéquipier mais aussi derrière Marcus Ericsson et Jolyon Palmer, ce qui en dit long sur les progrès qu’il lui reste à accomplir.

Paddy Lowe, le directeur technique, a le sentiment d’avoir manqué une belle occasion de battre Force India. L’écurie indienne a désormais pris le large au classement des constructeurs…

« C’était une rude journée, en particulier avec les divers incidents à l’avant. C’est une mauvaise journée. Felipe a pris un départ fantastique et a gagné plusieurs places, mais malheureusement, il a eu un contact avec Fernando, ce qui a causé une crevaison à l’avant-droit, et a ruiné sa course. Son rythme, sans voiture devant lui, était très solide. Il égalait les temps de Daniel Ricciardo durant son premier relais. Je pense que nous avions le potentiel pour signer un très bon résultat. Du côté de Lance, on peut dire qu’il a fini la course sans incident, et il a été capable d’en apprendre plus à propos de la gestion des pneus et de la gestion de course. Nous espérons qu’il pourra continuer ses progrès à Monaco. »

Felipe Massa a donc compromis toutes ses chances au premier virage et pense qu’il aurait pu finir au pied du podium.

« Je suis tellement déçu. J’ai pris un départ fantastique en dépassant Perez et Alonso dans la ligne droite, et ensuite, j’ai pris le virage 1 et j’ai vu l’incident devant moi. Alors, au virage 2, Alonso s’est soudainement retrouvé à l’extérieur du virage, nous nous sommes touchés et j’ai eu une crevaison, ce qui a ruiné ma course. Nous avions une belle occasion de finir 4e aujourd’hui, je pense que j’aurais pu le faire parce que nous avions un bon rythme. C’est vraiment douloureux, parce que nous avons perdu beaucoup de points aujourd’hui. »

Lance Stroll n’a jamais été vraiment dans le rythme et il a même dégringolé au classement dans les derniers tours. Son manque de résultats commence-t-il à le préoccuper sérieusement ?

« Ce n’était pas une course formidable. J’en ai connu des meilleures… C’était frustrant. Le départ était bon, puisque durant les deux premiers relais, en pneus tendres, j’ai eu un bon rythme au début, mais j’ai souffert avec les pneus médiums et j’ai commencé à perdre de l’adhérence. Je ne me sentais pas formidablement bien dans le voiture ; elle ne se comportait pas comme je le voulais. Je suis sûr que ça ira mieux la prochaine fois. A chaque course, je suis de plus en plus confiant, mais ce week-end était rude pour moi. »