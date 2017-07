Williams disputera à Silverstone son Grand Prix national et va essayer de rééditer les performances récentes, notamment celle d’Autriche où les deux pilotes ont terminé dans les points malgré une très mauvaise qualification.

"Silverstone est toujours une course importante" explique Felipe Massa. "C’est le Grand Prix à domicile de l’équipe et nous savons à quel point c’est important pour tout le monde, surtout avec la célébration du quarantième anniversaire."

"Ce sera un week-end important pour Williams et j’espère pouvoir faire une belle course et signer un bon résultat pour encore plus faire la fête. Le tracé lui-même est très sympa, il y a beaucoup de virages à haute vitesse et la voiture devrait y être à l’aise".

Lance Stroll essaiera de continuer sa belle série puisqu’il vient de terminer trois fois dans les points, dont un podium à Bakou.

"Ce sera un week-end spécial, je sais que les célébrations du quarantième anniversaire de notre équipe continueront et, comme je l’ai vu lors de la journée des fans que nous avons eu le 2 juin, nous avons beaucoup de soutien. Je n’ai fait que quelques tours ici dans une voiture de 2014 mais je connais le circuit de ma participation en F3. Il y a une grande histoire qui entoure ce circuit et qui ajoute toujours à l’ambiance. C’est un circuit très rapide et je trouve la section Maggotts / Becketts très intéressant, je pense que nous allons nous amuser".