L’équipe Williams a vécu un début de saison mitigé avec des hauts et des bas. Pour la première catégorie, on note les deux arrivées à la sixième place de Felipe Massa ainsi que le rythme en qualifications de Lance Stroll à Shanghai, tandis que du côté des déceptions, on pense à la course de Shanghai, désastreuse pour l’équipe.

"Sotchi est une très bonne piste et c’est une course que j’adore" décrit Felipe Massa. "C’est un circuit sur lequel nous avons très bien réussi dans le passé, j’ai terminé quatrième et cinquième en 2014 et 2015 et j’espère que nous pourrons avoir une autre bonne course cette année. L’événement grandit d’année en année et j’ai hâte d’y revenir".

Lance Stroll est toujours à la poursuite de sa première arrivée cette année, après un problème mécanique en Australie et deux accrochages. Le dernier n’était absolument pas de sa faute et le Canadien souhaite passer à autre chose en espérant plus de réussite en Russie.

"C’est l’une des piste les plus difficiles à juger pour moi car je n’y ai jamais été et je ne l’ai pas non plus essayée dans le simulateur" avoue Stroll. "J’ai regardé la course l’an dernier mais je dois encore voir comment est la piste, mais j’aime les nouveaux circuits. Ils ont tous leurs caractéristiques et c’est sympa de les découvrir, ma première expérience sera le repérage à pieds avec mes ingénieurs jeudi".

"C’est surprenant de voir tout ce que l’on peut apprendre en marchant sur un circuit et qui s’avère encore pertinent quand on roule à plein régime dans une F1. Il faut connaître les bosses et essayer de sentir comment la voiture réagira. Quand on découvre un circuit, il n’y a pas de nombre précis de tours au bout duquel on le connaît, car des fois c’est très rapide et d’autres fois beaucoup moins. Cela dépend du circuit, de son ressenti personnel, et du temps qu’il nous faut pour se mettre dans le rythme".

Paddy Lowe y vivra son premier Grand Prix de Russie en tant que directeur technique de Williams et espère que son équipe y figurera en tant que quatrième force du plateau. L’Anglais avoue toutefois un grand nombre d’inconnues avec des voitures nouvelles sur une piste encore récente.

"Ce n’est que la quatrième fois que nous venons à Sotchi depuis la course inaugurale, donc c’est une piste relativement nouvelle avec un asphalte nouveau" analyse Lowe. "La surface est plutôt douce, probablement la plus douce de la saison, et cela présente des défis".

"Cela peut être très difficile de chauffer les pneus durant la qualification et la dégradation des gommes y est très limitée. On y avait vu Nico Rosberg s’arrêter lors du premier tour en 2014 et réussir à boucler le reste de la course avec un seul train de pneus".