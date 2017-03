Après un hiver agité, lors duquel elle a vécu à la fois le départ de Valtteri Bottas et le retour de Felipe Massa, l’équipe Williams a établi une très bonne préparation à cette nouvelle saison de Formule 1 lors des essais de Barcelone, et a également travaillé de manière à être en confiance à Melbourne pour le premier Grand Prix.

"L’Australie est un endroit fantastique pour commencer la saison, pas seulement parce que c’est un beau pays, mais aussi parce que les gens y sont gentils" explique Felipe Massa. "C’est toujours un grand plaisir, c’est l’endroit idéal pour débuter".

"C’est un circuit difficile, à moitié permanent. C’est bien d’y rencontrer un défi compliqué dès le début de saison, j’ai hâte d’y être ! C’est une course très importante car c’est la première fois que toutes les équipes s’affrontent".

Pour Lance Stroll, dont la préparation avait mal débuté lors de la première semaine à Barcelone, avec trois sorties de piste en deux jours, mais le Canadien a bien corrigé le tir avec une seconde semaine studieuse, avant ses grands débuts !

"Mon premier Grand Prix va être une expérience fantastique, c’est un circuit que je ne connais pas et je ne suis jamais allé en Australie. J’ai roulé sur le circuit dans le simulateur et j’ai vu des vidéos, notamment embarquées. Il semble piégeux et même s’il est nouveau pour moi, c’est un circuit à part. Puisque la piste est à moitié permanente, elle évolue beaucoup durant le week-end" prévoit Stroll.

L’autre grande nouveauté dans l’équipe anglaise en ce premier Grand Prix de la saison sera la présence de Paddy Lowe, nommé directeur technique après son départ de Mercedes en fin de saison dernière.

"C’est un moment fantastique pour tout le monde en F1, à commencer par le grand nombre de fans autour du monde, puisque nous allons en Australie pour la première manche de la saison" a déclaré Lowe. "Cette saison sera particulièrement intéressante avec le changement de règlement et nous espérons autant voir des monoplaces plus rapides que des courses plus intenses pour les pilotes".

"D’un point de vue technique, les pneus ne sont pas seulement plus larges, mais aussi plus tendres puisque c’est la première fois que nous utiliserons les ultra tendres à Melbourne, ce qui veut dire que nous battrons sans problème les records et que les pilotes seront sûrement plus fatigués durant la course que les saisons précédentes".

Lowe rappelle que pour lui, ce n’est pas un début mais un retour : "Je suis très heureux d’être de retour chez Williams, l’équipe dans laquelle j’ai commencé ma carrière en Formule 1. Nous avons beaucoup de gens talentueux et deux très bons pilotes avec qui je n’ai jamais travaillé".