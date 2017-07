Felipe Massa et Lance Stroll partaient des 17e et 18e places en Autriche aujourd’hui. En évitant les incidents au départ et à la faveur d’un rythme de course solide, les deux Williams ont créé un petit exploit en se plaçant toutes les deux dans le top 10.

Felipe Massa, 9e de l’épreuve, était même à un souffle d’aller chercher la 8e place d’Esteban Ocon.

« Bien sûr, vous ne pouvez pas célébrer une 9e position, mais en partant 17e, ce fut une course fantastique. J’ai eu vraiment un bon départ, en évitant le grabuge au premier virage et en dépassant des voitures. Ce fut un premier tour fantastique et le rythme était formidable, en comparaison des qualifications – et nous devons comprendre pourquoi pour ne pas repartir d’aussi loin. A la fin de la course, je n’ai pas pu dépasser Ocon et je suis déçu, mais je perdais simplement de l’adhérence dans les virages à haute vitesse derrière lui, et il avait une bonne vitesse en ligne droite, donc c’était assez difficile. Je suis vraiment heureux de ma course, c’est bon d’avoir les deux voitures dans les points. »

Lance Stroll est à nouveau rentré dans les points ce week-end. Le Canadien gagne visiblement en régularité, même si sa 10e place a longtemps été menacée par Kevin Magnussen puis par Jolyon Palmer.

« Cela montre que tout peut arriver en course et que rien n’est fini le samedi soir. Mon sentiment est très positif. Ce n’était pas une course facile, même si le départ a été bon et que nous avons pu gagner quelques places. Je savais après le départ que nous étions en bonne position, donc il fallait simplement rester concentré sans faire d’erreur, et préserver les pneus et les freins jusqu’à la fin. D’abord, Magnussen m’a mis la pression puis à la fin Palmer, mais je devais simplement défendre et je sais qu’il est assez difficile de dépasser ici. Nous devons simplement trouver ce qui nous est arrivé ce week-end en qualifications pour que ce ne soit plus le cas lors de la prochaine course, à Silverstone – la course à domicile de l’équipe, et j’ai hâte de la disputer. »