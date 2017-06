Comme nous vous le rapportions, certaines rumeurs nées dans la presse suisse indiquaient que Williams pourrait être la solution de repli pour Honda.

Le journal Blick affirmait en effet qu’afin de ne pas trop perdre la face, le motoriste japonais pourrait s’allier à Williams, ce qui permettrait à McLaren de retrouver des moteurs Mercedes, en cas de divorce avec Honda.

Mais Claire Williams a fermement démenti une telle éventualité.

"Nous avons eu une relation fantastique avec Honda dans les années 1980 mais je peux dire, de manière catégorique, que nous n’avons eu aucune discussion à ce sujet avec Honda," explique la fille de Frank, directrice adjointe de l’équipe de Grove.

"Nous ne sommes pas la cause d’un éventuel divorce et nous ne sommes pas prêts à publier un communiqué de presse pour dire que nous allions nos forces à Honda à partir de 2018. Nous n’avons même pas parlé avec Honda."

Voilà qui mets les points sur les "i", d’autant plus que Williams aurait bien tort de se passer du meilleur moteur actuel, le Mercedes, qui équipe les châssis "FW" depuis 2014.

"Nous avons un superbe partenariat avec Mercedes. Ils nous ont aidé à progresser et à passer à la 3e place du championnat en 2014 alors que nous étions 9e seulement avant. Ils nous fournissent un moteur fantastique et je ne vois donc pas pourquoi nous voudrions changer ça pour un moteur que n’est pas encore à ce niveau de la compétition."

Pourquoi ? L’argent évidemment. Honda en donne beaucoup à McLaren et pourrait donc en apporter potentiellement autant à Williams...

"Nous savons tous que Honda investit beaucoup d’argent chez McLaren mais, quand je pèse le pour et le contre, je préfère avoir mon budget actuel et être la 4e force du championnat plutôt que d’avoir beaucoup d’argent et être 9e encore une fois. Pour le moment, cela nous rappellerait trop de mauvais souvenirs pour accepter un retour de Honda chez nous."