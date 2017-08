Avec 138 tours et un 5e temps final, Lance Stroll a limé le bitume hongrois hier, pour la première journée des essais privés. Le Canadien a aussi pu accumuler encore plus d’expérience dans sa monoplace. Dans le même temps, Williams cherche toujours à comprendre ses dernières évolutions et à expliquer ses faibles performances sur les circuits sinueux.

« Nous avons essayé de nouvelles choses et c’était bon de passer plus de temps dans le baquet. Il faisait chaud, et c’est physique ici, donc c’est un bon entraînement. Nous devons voir si ce que nous avons testé ici fonctionnera à Spa. Nous avons besoin de plus de roulage avec les nouvelles pièces pour voir si elles marchent, mais Spa devrait vraiment convenir à notre voiture avec plus de longues lignes droites, donc j’ai hâte d’y être. »

Paddy Lowe, le directeur technique, confirme que Williams a évalué des solutions innovantes pour faire le forcing niveau développement.

« Le week-end hongrois, c’était une bonne manière pour motiver les gars à développer une voiture plus rapide. Il y a quelques pièces importantes que nous avons testées. Nous avons fait du travail intéressant en R&D. Quelques pièces sont pertinentes pour cette année, mais nous devons les comprendre mieux pour l’an prochain. C’est du travail important, ces quelques expérimentations. C’est la meilleure manière pour y arriver, et c’est pourquoi nous faisons ces tests. »

« Nous avons beaucoup de travail à faire, et nous devons faire mieux que ça. Et nous le pouvons. Donc c’est ce que nous ferons. Notre plan est assez clair, nous ne performons pas comme nous le devrions sur des circuits où l’appui est maximal, comme à Monaco, à Singapour et en Hongrie. Mais je ne suis pas du genre à abandonner avant d’y arriver, donc nous verrons ce que nous pourrons faire pour Singapour. Cela a beaucoup à voir avec certains aspects fondamentaux du design, donc nous devrons tout de même attendre l’an prochain pour un réel mieux. »