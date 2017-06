Williams a annoncé ce matin l’arrivée de Dave Redding, en tant que team manager de l’équipe de Grove. Cette annonce confirme donc l’information donnée par Claire Williams au début du mois de février.

Il prendra son poste plus tôt que prévu : le 17 juillet, après le Grand Prix de Grande-Bretagne, et non à la fin de l’année.

Redding a longuement occupé le même poste chez McLaren (depuis 2009) notamment et il emporte avec lui 30 années d’expérience en Formule 1.

Avant d’arriver chez McLaren en 2001, Redding avait travaillé chez Jaguar, Stewart et Benetton.

Dans son nouveau rôle chez Williams, il prendra la responsabilité des aspects opérationnels et sportifs, ce qui signifie le départ de Steve Nielsen, le 31 juillet.

"Après avoir été impliqué dans le sport automobile depuis 30 ans, je sais que Williams est une équipe de course formidable, et je suis extrêmement excité et privilégié de la rejoindre. Je connais et respecte déjà beaucoup de membres de l’équipe, et je suis impatient de commencer à travailler à Grove et faire partie intégrante d’un avenir qui s’annonce passionnant pour l’équipe," commente Redding.

Paddy Lowe, directeur technique de Williams, salue aussi cette arrivée d’un homme qu’il a biien connu chez McLaren.

"Tout d’abord, je dois remercier Steve pour son travail acharné et son dévouement depuis qu’il a rejoint Williams en 2014. Il a accompli un travail génial dans la restructuration de l’équipe de course et surtout dans la conduite des spectaculaires performances lors des arrêts aux stands que nous avons montrées au cours des dix-huit derniers mois. D’un point de vue personnel, j’ai eu un grand plaisir à travailler avec lui depuis que j’ai commencé en mars. Nous lui souhaitons tous le meilleur pour l’avenir."

"Je suis également ravi d’accueillir Dave au sein de l’équipe Williams. Dave apporte un niveau exceptionnel de connaissances et d’expérience des course de Formule 1. Depuis mon arrivée, j’ai tout de suite vu les personnes talentueuses que nous avons dans l’équipe de course de Williams. Je suis sûr que Dave fera du bon travail et pourra fournir le leadership opérationnel et sportif nécessaire, non seulement pour maintenir notre niveau actuel, mais aussi pour progresser sur tous les aspects du rendement de notre équipe de course à l’avenir."