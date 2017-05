Parti au cœur du peloton, Felipe Massa a réussi à se tenir hors du grabuge monégasque pour ramener deux points à l’expérience. Mais sa Williams était décidément peu compétitive dans les rues princières.

« Je suis heureux de ce résultat. Nous avons eu des problèmes de freins, dès le départ, et j’ai dû les gérer dès le tout premier tour. Je n’ai jamais dû faire une telle chose durant ma carrière ! A la fin, je pouvais voir Perez essayer de me dépasser avec ses pneus frais et je me suis dit ‘reste ici et essaie juste de récolter quelques points’, et c’est exactement ce qui s’est passé. Mon expérience, comme pilote, m’a vraiment aidé aujourd’hui, donc je suis très heureux. »

Lance Stroll n’a pas commis d’erreur en course ce dimanche. Il a néanmoins navigué hors du top 10 tout au long de ce dimanche. En fin de course, il a dû abandonner en raison de températures de freins trop élevées – comme son coéquipier, le Canadien a donc souffert avec ses freins.

« Je conduisais bien mais ensuite nous avons eu un problème à la fin, donc il a fallu s’arrêter. Malheureusement, ce genre de choses arrive, surtout à Monaco. Il y a eu quelques incidents, donc les pneus ont perdu en température et c’était vraiment difficile de les faire bien fonctionner de nouveau. Mais la prochaine course est à domicile pour moi et j’ai un pressentiment positif. Ce sera très spécial d’être à la maison et de savoir que notre voiture peut être solide là-bas. »

Paddy Lowe, le directeur technique, se réjouit d’avoir sauvé quelques points ce dimanche.

« C’est toujours difficile quand on part 14e et 17e. Nous avions prévu de déployer notre stratégie de manière tactique et de profiter de voitures de sécurité en cas d’opportunité de gagner des positions. Comme souvent à Monaco, ce fut une course mouvementée sur la fin. Felipe a pu en bénéficier puisqu’il a réussi à assurer deux points pour l’équipe. »

« Lance a eu une course solide mais malheureusement, nous avons dû l’arrêter au 7e tour en raison d’un problème à ses freins avant gauche – un problème causé par des débris qui ont bloqué le système de refroidissement. »

« Dans l’ensemble, nous sommes heureux d’avoir collecté quelques points, mais notre voiture n’était pas assez rapide aujourd’hui. Nous apprendrons de ces leçons pour nous assurer de revenir plus forts la prochaine fois. »