L’équipe Williams a fait une offre officielle à Fernando Alonso pour 2018, avec des options pour deux années de plus.

C’est l’information qui a été révélée dans le paddock de Spa-Francorchamps.

Cette offre aurait été faite sous l’impulsion de Paddy Lowe, le directeur technique en provenance de l’équipe championne du monde, Mercedes.

Alonso n’a pas beaucoup d’options pour l’année prochaine : rester chez McLaren Honda, qui est déjà presque au niveau de Williams, aller chez Renault F1 ou chez Williams.

Le pilote espagnol prendrait la place de Felipe Massa, qui a lui clairement laissé entendre à son équipe qu’il souhaitait continuer.

Le père de Lance Stroll, Lawrence, aurait validé cette arrivée : son fils pourrait certes souffrir de la comparaison avec un pilote du calibre d’Alonso mais il devrait aussi en apprendre beaucoup. Sa place étant protégée par les millions de son père, pas de quoi s’inquiéter.

En Allemagne, on avance même que Lawrence Stroll serait prêt à payer le salaire d’Alonso (25 millions d’euros chez McLaren, certainement moins s’il devrait changer d’équipe).

Même Force India semble prêt à accueillir l’Espagnol.

"Nous avons prouvé être une équipe très efficace avec nos ressources. Avec son talent... nous serions l’équipe idéale pour lui," lance le directeur des opérations, Otmar Szafnauer.

Par ailleurs Lewis Hamilton aurait entamé des discussions avec son équipe pour une prolongation de son contrat chez Mercedes. Une prolongation de trois ans serait en jeu et d’autant plus facile à signer pour Mercedes si Sebastian Vettel et Ferrari annoncent d’ici quelques jours le même type de prolongation.