Williams n’a marqué que deux points au Canada et a laissé Force India prendre le large au classement des constructeurs. L’écurie de Grove est même derrière Toro Rosso et voit poindre les menaces Renault et Haas.

Paddy Lowe, le directeur technique, s’estime heureusement bien préparé pour le week-end azéri. Le circuit devrait du reste être favorable à Williams (avec une longue ligne droite de deux kilomètres).

« Ce fut une première course excitante l’an dernier en Azerbaïdjan et maintenant que nous comprenons le circuit, nous pouvons y retourner plus préparés. La piste fait six kilomètres ; c’est un circuit urbain qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et qui a quelques similitudes avec le Canada en termes de réglages et de caractéristiques, donc nous espérons un niveau de performance similaire pour la FW40. C’est l’une des courses où il fait le plus chaud durant la saison, avec le record de la température moyenne la plus élevée pour ce mois-ci (39 degrés). Donc le circuit requerra de l’endurance de la part des pilotes comme de l’écurie pour rester à notre pic de performance. Dans l’ensemble, c’est une ville formidable et nous avons tous apprécié de l’explorer l’an dernier. »

« Felipe est familier avec cette piste et il est actuellement au sommet de sa forme, donc nous tâcherons d’oublier la déception de son accident malheureux au Canada pour viser le résultat qu’il mérite. Nous attendons aussi avec impatience un week-end positif pour Lance, pour qu’il puisse continuer sur la lancée de sa première arrivée dans les points au Canada. »

Lance Stroll avait en effet ouvert son compteur points il y a deux semaines avec une 9e position. Il espère rentrer à nouveau dans le top 10 ce week-end. Mais il a une manière bien particulière de se préparer à ce défi inédit pour lui…

« Ce sera une expérience totalement nouvelle pour moi puisque je n’ai jamais été à Bakou par le passé, mais l’an dernier, j’ai regardé la course à la TV puisque j’avais une course à disputer ailleurs le même jour. Je ne sais pas à quoi ressemble le circuit puisque je n’ai fait encore aucun travail dans le simulateur, et je le fais habituellement juste avant de m’envoler pour la course. De ce que j’ai entendu, Bakou est un endroit vraiment sympathique et donc j’ai hâte d’y être et de le constater par moi-même. C’est un nouveau pays et une nouvelle expérience pour moi, et c’est ce que je trouve excitant en F1. Cependant, ce sera ma dernière nouvelle expérience avant un moment puisque j’ai déjà couru sur les circuits à venir. »

Felipe Massa a une idée très claire des défis techniques posés par ce circuit urbain.

« J’ai hâte de retourner dans un pays si sympathique, et sur ce circuit unique, au cœur de la ville. Il y a beaucoup de virages à 90 degrés et une section qui se passe entièrement à fond du virage 16 au premier virage – et nous y atteignons des vitesses vraiment élevées. Nous avons eu une double arrivée dans les points l’an dernier, et après mon abandon précoce au Canada, j’espère que nous pourrons repartir de Bakou avec un autre résultat solide et quelques bons points. »