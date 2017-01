Présente au salon Autosport International, Claire Williams, directrice de l’équipe éponyme, a reconnu que Valtteri Bottas était sur le point de rejoindre Mercedes et qu’il s’agissait maintenant de régler les derniers détails concernant le transfert. Une annonce devrait être faite cette semaine.

"Il s’agit maintenant de finaliser les contrats, c’est exactement ça. Quand Nico Rosberg a annoncé sa retraite, je savais que Toto Wolff allait nous appeler. Je sais qu’il a beaucoup d’estime pour Valtteri. Beaucoup de gens admirent son talent," explique-t-elle à Sky Sports.

"Pour nous, il n’est pas question de barrer la route d’un pilote qui a l’opportunité de partir et de piloter pour une équipe qui a une voiture capable de gagner des courses et des titres."

Williams admet aussi que Valtteri était la cible de Ferrari en 2015.

"Mais nous l’avons soutenu et il nous a soutenu. Il ne faut pas oublier l’intérêt derrière, d’une équipe de 650 personnes. Nous devons être certains que si nous laissons partir Valtteri, nous avons une option crédible pour le remplacer. Cette annonce sera faite rapidement parce que les essais approchent et que nous voulons savoir qui va piloter pour nous."

"C’est vrai que cela dure un peu et que tout le monde veut savoir maintenant. Tout le monde veut savoir qui va être le coéquipier de Lewis. C’est une bonne opportunité pour Valtteri. Personne ne souhaite retenir un pilote qui veut aller ailleurs. Ce n’est pas sympa de garder un pilote qui a une telle opportunité. Mais cela ne doit pas se faire à notre détriment non plus."

C’est donc certainement Felipe Massa qui va revenir.

"Nous y sommes presque. L’annonce se fera certainement cette semaine. Si c’est c’est bien Felipe, vous le saurez bientôt, je suis certain qu’il ne manquera pas de motivation. Nous ne choisirions pas un pilote qui n’a pas la capacité de faire ce qu’on lui demande."

"Felipe aime toujours la Formule 1," ajoute-t-elle. "Je ne pense pas qu’il souhaitait vraiment quitter ce sport, il voulait un baquet compétitif. Nous pouvons le lui offrir à nouveau."